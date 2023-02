ACE Green Recycling et STC s'associent pour la fourniture d'équipements de recyclage de batteries





Collaboration pour améliorer l'efficacité des projets de recyclage mondiaux

HOUSTON, 13 février 2023 /PRNewswire/ -- ACE Green Recycling (ACE), une plateforme intégrée de technologie et de chaîne d'approvisionnement pour les matériaux de batterie, a récemment signé un protocole d'entente (PE) avec STC , une importante société européenne d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction spécialisée dans la construction d'usines et d'équipements pour le recyclage des batteries et la production de plomb.

Dans le cadre de cette collaboration stratégique, STC construira des installations de recyclage de batteries en assurant la fabrication de l'équipement de recyclage et l'ensemble des activités d'ingénierie et de gestion de projet, en intégrant les technologies exclusives de STC aux technologies d'ACE à zéro émissions de portée 1 pour les batteries au plomb et au lithium-ion. STC et ACE exploreront également les possibilités d'octroi de licences et de co-marketing de leurs technologies de recyclage de batteries.

Giorgio La Sala, PDG de STC, déclare : « Nous espérons que les synergies entre ACE et STC aideront l'industrie du recyclage des batteries à améliorer encore l'efficacité du recyclage et à réduire les impacts environnementaux, tout en garantissant une qualité fiable et des coûts réduits, conformément aux principes de l'économie circulaire. »

ACE a développé un portefeuille de technologies exclusives, sans émissions de portée 1, pour recycler les batteries au plomb et au lithium-ion et en extraire les matériaux essentiels. Sa technologie hydrométallurgique exclusive est alimentée exclusivement par l'électricité, n'émet aucun gaz à effet de serre et présente des rendements de récupération leaders sur le marché.

« Cette collaboration tire parti de l'expertise de STC en matière de fabrication d'équipements de haute qualité et de gestion de projets à grande échelle, ainsi que de la technologie innovante de recyclage des batteries d'ACE, pour former un partenariat qui transformera le recyclage des batteries à l'échelle mondiale en créant plus d'efficacité de déploiement », a déclaré Vipin Tyagi, cofondateur et directeur de la technologie d'ACE. « Nous sommes engagés dans l'électrification mondiale durable et nous sommes ravis de nous associer à STC pour nous aider à progresser vers cet objectif. »

STC, dont le siège se situe en Italie, opère dans le domaine du recyclage des batteries et de la production de plomb et a des projets dans l'Union européenne, en Amérique du Nord et en Afrique. La société fait partie du groupe Monbat et opère dans d'autres secteurs tels que la chimie hydrométallurgique, l'électrochimie, la protection de l'environnement et le traitement des eaux.

Déclarations prospectives

Ce document contient certaines déclarations prospectives concernant les capacités technologiques et les aspirations commerciales futures d'ACE. Toutes les déclarations sont basées sur les attentes actuelles d'ACE et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes commerciaux et techniques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats anticipés décrits, sous-entendus ou projetés dans toute déclaration prospective, y compris, sans s'y limiter, les approbations réglementaires, les changements inattendus dans les technologies, les incertitudes inhérentes au développement technologique, à la mise à l'échelle et au déploiement, la protection de la propriété intellectuelle, et les sources et la disponibilité du financement par des tiers.

