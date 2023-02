Arctech contribue à l'indépendance énergétique de la Lituanie





KRETINGA, Lituanie, 13 février 2023 /PRNewswire/ -- Arctech, l'un des premiers fournisseurs mondials des solutions de suivi, de rayonnage et de BIPV, a annoncé qu'il avait signé un accord de fournir une solution de suivi solaire SkyLine de 78,8 MW à 78,8 MW à European Energy, un développeur danois des projets d'énergie renouvelable en Lituanie. La signature de cet accord marque la première action d'Arctech en Lituanie, et marque également l'atteint d'un portefeuille de 400 MW en Europe. Comme l'exploitant, le constructeur, et l'opérateur dans le monde entier, European Energy, un acteur créatif de la transition verte, a construit des parcs éoliens et solaires photovoltaïques de 2 GW depuis sa création en 2004.

Le projet est situé à Kretinga, en Lituanie, où se trouve l'un des centres solaires du pays. Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, le pays balte disposait de 148 MW de puissance solaire installée à la fin de 2020. Elle est fortement dépendante des importations d'énergie. Un planning d'indépendance énergétique à l'horizon 2050 prévoit le déploiement à grande échelle de ressources énergétiques renouvelables.

En février 2022, le gouvernement lituaniena décidé d'augmenter le budget de la remise solaire pour 2022 de 35 millions d'euros, suite à l'énorme succès de la phase initiale du programme auprès des propriétaires.

Depuis son entrée sur le marché européen en 2013, Arctech a renforcé sa base de clientèle grâce à un service solide et une innovation technologique avancée. Aujourd'hui, la société a établi une bonne relation avec des partenaires internationaux renommés en Europe, notamment Enel, Lightsource BP, Metka, EDF, Solek, Juwi et Baywa, ect.

Le produit qui a fait l'objet de l'accord SkyLine est le produit 1P emblématique d'Arctech, avec une grande adaptabilité au terrain, SkyLine peut fonctionner sur des pentes Nord/Sud jusqu'à 20 %. Équipé de la boîte de contrôle intelligente AI développée indépendamment par Arctech, SkyLine peut augmenter de manière significative la puissance de sortie en surmontant efficacement l'effet d'ombre. Parallèlement, le système de suivi offre des performances stables dans des conditions météorologiques difficiles grâce à l'ajustement de sa structure sur la base de données de soufflerie.

En 2017 déjà, Arctech a également obtenu un important contrat de suivi pour l'un des trois projets solaires de 50 MW dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par le gouvernement espagnol. S'étendant sur une superficie de 80,55 hectares, le projet La Nava est situé entre les villes d'Almodóvar del Campo et de Puertollano, dans la province de Ciudad Real (Espagne). La centrale a adopté le système de suivi 2P SkySmart d'Arctech et 147 378 modules bifaciaux. Mis en service commercial en 2019, elle produisait 90 GWh d'électricité par an et fournissait suffisamment d'énergie propre pour alimenter 36 000 foyers, compensant ainsi 90 000 t d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) par an.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1998416/Arctech.jpg

