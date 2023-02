VST-BIO annonce des essais précliniques réussis pour les accidents ischémiques cérébraux





Les collaborateurs de VST-Bio présentent les résultats des essais précliniques à la conférence internationale sur les accidents vasculaires cérébraux de l'American Heart Association à Dallas.

SAN DIEGO, le 10 févr. 2023 /CNW/ -- VST-Bio Corp., un chef de file dans le développement de produits biologiques novateurs pour traiter les maladies cardiovasculaires aiguës et chroniques, a présenté les données d'une grande étude menée récemment sur les animaux par VST-Bio et l'Université Yale démontrant qu'un bolus intraveineux de VST-002 a entraîné une réduction significative des lésions cérébrales et une amélioration de la fonction dans un modèle avancé d'accident ischémique cérébral.

Le docteur Federico Corti, du centre de recherche cardiovasculaire de l'Université Yale, a présenté des données qui ont montré qu'un bolus d'anticorps humanisés anti-syndecan 2 (VST-002), a permis de réduire de 60 % les dommages causés par les accidents vasculaires cérébraux tels que visualisés grâce à l'imagerie par résonance magnétique, toutes les mesures étant statistiquement significatives chez les animaux de contrôle. De plus, le traitement était sécuritaire et aucune toxicité n'a été observée. L'étude a été réalisée par une entité de recherche sous contrat indépendante, et menée à l'insu quant à l'attribution du traitement.

Le directeur général de VST-Bio, Eric Duckers, MD PhD, a déclaré : « Le traitement aux anticorps humanisés VST-002 est en cours de développement pour traiter les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique qui se présentent tard dans les centres médicaux, alors que la thérapie conventionnelle n'est plus efficace. La norme de soins actuelle est la thérapie thrombolytique pour éliminer les caillots sanguins, mais elle n'est malheureusement efficace que lorsqu'elle est administrée dans les premières heures d'un accident vasculaire cérébral, ce qui laisse 90 % de tous les patients inadmissibles ou non réceptifs au traitement conventionnel. Le VST-002 peut offrir un autre moyen de préserver la fonction cérébrale et d'améliorer la récupération après un accident ischémique cérébral. »

« À la lumière de ces données positives sur notre traitement aux anticorps humanisés, nous nous attendons à respecter notre échéancier interne pour soumettre notre présentation à la FDA pour notre première indication de traitement en fin d'AVC, et à entreprendre des essais cliniques en 2024. »

Le professeur Michael Simons de l'Université Yale, président du Comité consultatif scientifique, a déclaré : « Le traitement aux anticorps monoclonal anti-syndecan 2 humanisés a démontré une efficacité constante dans la normalisation de la perméabilité vasculaire dans divers essais précliniques et modèles 1,2. La normalisation de la perméabilité vasculaire dans les accidents vasculaires cérébraux aigus entraîne une réduction de l'inflammation locale et systémique ainsi qu'une diminution de la formation d'oedème. Par conséquent, il y a une réduction importante de la taille de l'accident vasculaire cérébral, même lorsque le traitement aux anticorps VST-002 commence tard après le début de l'accident vasculaire cérébral. La réduction de l'oedème, de l'inflammation et des blessures secondaires après un accident vasculaire cérébral pourrait avoir un effet bénéfique significatif sur les résultats pour les patients. »

À propos de VST-Bio

VST-Bio Inc., dont le siège social est situé à San Diego, en Californie, met au point des thérapies biologiques vasculaires pour traiter les maladies cardiovasculaires aiguës. Les thérapies anticorps VST-002 sont l'un des produits biothérapeutiques candidats en développement clinique de l'entreprise. Pour en savoir plus, visitez www.vst-bio.com .

