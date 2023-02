Mavenir lance une offre de contrôleur intelligent Open RAN (O-RIC) permettant la différenciation des services et l'optimisation des ressources réseau





Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui construit l'avenir des réseaux avec des solutions cloud-natives opérationnelles sur n'importe quel cloud, annonce aujourd'hui le lancement de son contrôleur intelligent de réseau d'accès radio (RIC) de l'O-RAN Alliance, une offre d'intelligence en réseau de nouvelle génération pour Open RAN. L'O-RIC de Mavenir permet la création de services différenciés grâce à l'utilisation d'API ouvertes, qui permettent un réglage intelligent du réseau de bout en bout en circuit fermé afin d'optimiser les performances réseau, d'augmenter la rentabilité et de maximiser l'expérience utilisateur. L'O-RIC de Mavenir offre l'intelligence en réseau en tant que service (Network Intelligence as a Service - NIaaS) qui fournit des informations réseau détaillées et permet de créer des solutions d'intelligence de pointe. Les réseaux RAN ouverts peuvent désormais générer de nouveaux flux de revenus de catégories de service, en réagissant de manière adaptatée en temps quasi réel aux changements dynamiques du réseau, du trafic et des modèles de charge. L'O-RIC de Mavenir est actuellement en phase de déploiement chez deux fournisseurs de services de communication (CSP) de premier plan.

Les réseaux RAN traditionnels utilisent actuellement des modèles de réseaux auto-organisés (RAO) à l'échelle de la zone afin de prendre des décisions visant à optimiser la gestion des ressources radio (RRM) et la configuration à l'échelle de la cellule. Ils s'appuient sur un circuit de contrôle unique, exploitent les indicateurs clés de performance (ICP) et les analyses pour assumer de telles décisions de contrôle basé sur les granularités non temps réel (non TR).

L'O-RIC de Mavenir dépasse les capacités du RAO grâce à ses deux boucles de contrôle :

L'O-RIC non TR : généralement déployé dans un cloud centralisé, il construit des algorithmes avancés d'apprentissage automatique (ML) en utilisant des données RAN à long terme pour définir des politiques dynamiques et adaptatives afin de contrôler et optimiser les performances réseau et les décisions de gestion de la configuration. Le RIC non TR peut également s'utiliser dans les réseaux existants pour le contrôle des politiques, en ajoutant une autre couche de performance grâce au ML.

L'O-RIC en temps quasi réel (Near-RT) : déployé à la périphérie ou vers celle-ci, il utilise une boucle de contrôle à faible latence qui optimise l'activité du RAN au niveau de la cellule et de l'équipement utilisateur individuel (EU) en hébergeant des applications d'intelligence artificielle (IA) et de ML ayant reçu une formation pour déduire et contrôler les éléments du RAN ouvert en temps quasi réel. L'O-RIC en temps quasi réel optimise intelligemment le traitement des appels du plan de contrôle au niveau de l'EU et les décisions de transfert de données du plan utilisateur. Ce niveau de granularité n'est pas disponible dans les RAO.

L'O-RIC de Mavenir est un outil de résultats commerciaux qui permet de prendre des décisions basées sur l'intention en fixant des objectifs de performance granulaires - au niveau de la cellule ou même de l'EU individuel - pour générer des résultats commerciaux, tels que la génération de revenus supplémentaires (création d'un SLA générant un service premium), la réduction du coût du réseau par l'optimisation des ressources (économies d'énergie, efficacité spectrale, etc.), ou l'amélioration de l'expérience utilisateur final (en améliorant le débit, en réduisant la latence et les pertes de connexion, et en élargissant la couverture). La méthode signature NIaaS du RIC de Mavenir atteint cet objectif en offrant une intelligence prédictive détaillée et des analyses avancées sur le RAN aux applications tierces (rApps et xApps), intégrées à l'O-RIC de Mavenir, afin d'optimiser la performance réseau.

L'O-RIC de Mavenir migre le contrôle de l'écosystème du fournisseur vers l'opérateur en fournissant un cadre d'API ouverte qui permet la mise en oeuvre de rApps et xApps conformes à des normes pour différents résultats commerciaux, tels que les économies d'énergie, l'orientation du trafic, l'optimisation MIMO massive, les améliorations de l'efficacité spectrale et l'assurance des tranches RAN. Les solutions d'accès radio exclusives limitent le choix des offres proposées par leur fournisseur et ouvrent le réseau à une optimisation détaillée par utilisateur basée sur les données. Avec le RIC de Mavenir, les applications peuvent être développées avec l'Open RAN par une équipe interne, ou achetées dans un « App Store » auprès d'un tiers compatible.

« La création d'une réelle valeur commerciale pour les réseaux Open vRAN de nouvelle génération nécessite une expertise approfondie du domaine des télécoms et une approche disruptive de l'intelligence réseau », a déclaré Brandon Larson, SVP & directeur général de la division Multimédia chez Mavenir. « En tant que pionnier des solutions cloud-natives à grande échelle, Mavenir montre la voie avec des solutions Open vRAN primées, superposées aux algorithmes et aux applications O-RIC par IA et ML, qui créent des résultats commerciaux personnalisables par l'opérateur en fonction d'objectifs cibles permettant de résoudre des problèmes commerciaux uniques et redonner le contrôle du réseau au CSP ».

L'O-RIC de Mavenir offre des avantages incomparables en termes de (i) performance réseau, (ii) d'expérience utilisateur, (iii) de réduction du CTP, (iv) de déploiements cloud-native simplifiés, (v) de nouvelles sources de revenus, etc.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Mavenir Open RAN Intelligent Controller.

Mavenir expose au Mobile World Congress 2023 à Barcelone, en Espagne, au Fira Gran Via, Hall 2, stand 2H60. Veuillez cliquer ici pour en savoir plus.

Mavenir construit l'avenir des réseaux et fait figure pionnier en matière de technologie avancée, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique, basé sur un logiciel, qui fonctionne dans n'importe quel cloud. En tant qu'unique fournisseur de logiciels de réseau de bout en bout, natif du cloud, Mavenir est axé sur la transformation des méthodes de connexion dans le monde, en accélérant la transformation des réseaux logiciels de plus de 250 fournisseurs de services de communication et d'entreprises dans plus de 120 pays, au service de plus de la moitié des abonnés dans le monde. www.mavenir.com

