Incyte annonce les résultats à 52 semaines de l'étude de Phase 2 évaluant le povorcitinib (INCB54707) chez les patients atteints d'hidradénite suppurée





Incyte (Nasdaq : INCY) a annoncé aujourd'hui de nouveaux résultats à 52 semaines d'une étude de Phase 2 évaluant l'efficacité et l'innocuité du povorcitinib (anciennement INCB54707), un inhibiteur oral de JAK1, chez des patients adultes atteints d'hidradénite suppurée (HS). Ces données ont été présentées dans le cadre d'une présentation orale (abstract 258) lors de la 12e conférence de la European Hidradenitis Suppurativa Foundation, qui s'est tenue du 8 au 10 février 2023, à Florence, en Italie.

L'étude a précédemment atteint son critère d'évaluation principal, démontrant qu'à la semaine 16 ? la partie en double aveugle contrôlée par placebo de l'étude ? les patients recevant du povorcitinib une fois par jour présentaient des diminutions significativement plus importantes par rapport au niveau de référence dans le nombre d'abcès et de nodules inflammatoires (AN), comparé au placebo (variation moyenne des moindres carrés, ?2,5 [0,9], placebo vs ?5,2 [0,9], P=0,0277, povorcitinib 15 mg ; ?6,9 [0,9], P=0,0006, povorcitinib 45 mg ; ?6,3 [0,9], P=0,0021), povorcitinib 75 mg)2.

Les nouveaux résultats à la semaine 52, qui comprennent la période d'extension ouverte de 36 semaines au cours de laquelle tous les patients ont reçu 75 mg de povorcitinib une fois par jour, montrent que l'efficacité moyenne a été maintenue pour tous les groupes de traitement après le passage au povorcitinib 75 mg une fois par jour (variation moyenne du nombre d'AN entre le premier jour/niveau de référence et la semaine 52 est de -5,7 [7,3], placebo?75 mg ; ?8,4 [5,6], 15?75 mg ; ?10,4 [14,6], 45?75 mg ; et ?5,4 [5,6], 75 mg). Il est important de noter que le povorcitinib a également démontré une efficacité durable à la semaine 52 dans les résultats à seuil élevé, comme le montrent 22-29 % des patients ayant atteint la réponse clinique HS 100 (HiSCR100), qui est définie comme une réduction de 100 % par rapport au niveau de référence du nombre total d'AN sans augmentation par rapport au niveau de référence en termes de nombre d'abcès et de tunnels drainants.

Le povorcitinib a été généralement bien toléré et le profil d'innocuité était conforme aux données rapportées précédemment. Les événements indésirables apparus durant le traitement les plus fréquents à la semaine 52 (n=174) étaient la COVID-19 (21,3 %), l'acné (11,5 %), l'infection des voies respiratoires supérieures (10,9 %), les maux de tête (5,7 %), la rhinopharyngite (5,7 %), l'infection des voies urinaires (5,7 %) et l'élévation de la créatine kinase (CK) dans le sang (5,2 %). Au total, six patients (3,4 %) ont présenté un événement indésirable apparu durant le traitement qui a conduit à l'arrêt du traitement. Aucun événement indésirable apparu durant le traitement mortel n'a été observé.

« La HS est une condition chronique, progressive et incapacitante pour laquelle il n'existe pas de remède. Nous sommes encouragés par ces données de Phase 2 et croyons qu'elles renforcent le potentiel du povorcitinib en tant que traitement sûr et efficace pour la HS, tolérable avec une administration à plus long terme, même à des doses plus élevées », déclare Kurt Brown, M.D., responsable du programme mondial, povorcitinib, et vice-président associé, développement médicamenteux, inflammation et auto-immunité, Incyte. « Malgré les traitements disponibles pour la HS, aucune thérapie uniformément efficace n'a été trouvée, ce qui souligne la nécessité de disposer d'options supplémentaires. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à progresser dans le développement du povorcitinib dans notre essai de Phase 3 en cours chez les patients atteints de HS modérée à sévère. »

Les résultats supplémentaires d'efficacité à 52 semaines comprennent :

Groupe placebo ? povorcitinib 75 mg Groupe povorcitinib 15 ? 75 mg Groupe povorcitinib 45 ? 75 mg Groupe povorcitinib 75 mg (Patients, %) (Patients, %) (Patients, %) (Patients, %) HiSCR 59,3 64,7 66,7 61,3 HiSCR75 40,7 50,0 50,0 51,6 HiSCR90 25,9 35,3 33,3 32,3 HiSCR100 22,2 29,4 23,3 29,0 (Patients, %) (Patients, %) (Patients, %) (Patients, %) ISH4-55 59,3 73,5 76,7 61,3 ISH4-75 51,9 55,9 60,0 45,2 ISH4-90 37,0 35,3 30,0 32,3 ISH4-100 22,2 29,4 20,0 25,8 HiSCR, réponse clinique de la HS ? réduction de ? 50 % par rapport au niveau de référence du nombre d'AN sans augmentation du nombre d'abcès ou de tunnels drainants ; HiSCR75/90/100, ? 75 %, ? 90 %, et 100 % de réduction par rapport au niveau de référence par rapport au nombre d'AN sans augmentation du nombre d'abcès ou de tunnels drainants ; ISH4, système international de score de gravité de l'hidradénite suppurée ; IHS455/75/90/100, ? 55 %/75 %/90 %/100 % de réduction par rapport au niveau de référence dans le score IHS4.

« Étant donné la nature de la HS, qui présente des nodules et des abcès persistants et douloureux, cette affection cutanée à médiation immunitaire a souvent un impact grave sur la qualité de vie d'un patient », déclare Joslyn Kirby, M.D., M.S., M.Ed., professeure associée et vice-présidente pour l'éducation, service de dermatologie, Penn State Health. « Je suis encouragée par ces résultats prometteurs qui suggèrent que le povorcitinib peut être une option de traitement oral favorable qui pourrait fournir un soulagement substantiel des symptômes courants de la HS. »

Cette présentation restera accessible aux participants inscrits sur le site Web de l'EHSF à l'adresse https://www.eventclass.org/contxt_ehsf2023/scientific/online-program/session?s=S-09#e268 jusqu'au 31 août 2023.

À propos de l'hidradénite suppurée

L'hidradénite suppurée (HS) est une affection inflammatoire chronique de la peau caractérisée par des nodules et des abcès douloureux qui peuvent conduire à une destruction et à des cicatrices irréversibles des tissus1. Il est estimé que la suractivité de la voie de signalisation JAK/STAT entraîne l'inflammation impliquée dans la pathogenèse et la progression de la HS3. On estime que plus de 150 000 patients aux États-Unis présentent une HS modérée à sévère4. Compte tenu de la nature incapacitante de cette condition, elle peut avoir un effet profondément négatif sur la qualité de vie des patients5.

À propos de l'étude de Phase 2 (NCT04476043)

Cette étude de Phase 2, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo et d'établissement de la posologie consiste à évaluer l'efficacité et l'innocuité du povorcitinib (anciennement INCB54707) chez les patients adultes atteints d'hidradénite suppurée (HS).

La première partie de l'étude a duré 16 semaines et a recruté 209 adultes (âgés de 18 à 75 ans) qui ont été randomisés 1:1:1:1 dans des groupes povorcitinib 15 mg une fois par jour (n=52), 45 mg une fois par jour (n=52), 75 mg une fois par jour (n=53) ou placebo (n=52). Les patients admissibles présentaient une durée de HS (Hurley de stade I, II ou III) ? 3 mois avant le criblage, et une HS active dans au moins deux zones anatomiques distinctes. Le critère d'efficacité principal est la variation moyenne par rapport au niveau de référence du nombre d'abcès et de nodules inflammatoires (AN) à la semaine 16. Le critère d'évaluation secondaire clé est le pourcentage de patients ayant obtenu une réponse clinique de la HS (HiSCR ; réduction de ? 50 % par rapport au niveau de référence du nombre d'AN sans augmentation du nombre d'abcès ou de tunnels drainants) à la semaine 16.

La deuxième partie de l'étude, la période d'extension ouverte, s'étendait sur 36 semaines supplémentaires (52 semaines au total) et comprenait des patients recrutés dans la première partie de l'étude. Tous les patients de la période d'extension ouverte (n=174) ont reçu un traitement par povorcitinib 75 mg une fois par jour. Après la semaine 52, les patients ayant terminé les évaluations au niveau de référence, à la semaine 16 et à la semaine 52 pouvaient continuer à recevoir un traitement en ouvert avec le povorcitinib 75 mg une fois par jour pendant 48 semaines supplémentaires.

Critères d'évaluation à la semaine 52 : variation moyenne par rapport au niveau de référence du nombre d'AN, HiSCR et HiSCR75/90/100 (réduction de ? 75 %/90 %/100 % par rapport au niveau de référence du nombre d'AN sans augmentation du nombre d'abcès ou de tunnels drainants), occurrence d'éruptions HS, variation moyenne par rapport au niveau de référence du système international de score de gravité de l'hidradénite suppurée (IHS4) et d'IHS455/75/90/100 (réduction de ? 55 %/75 %/90 %/100 % par rapport au niveau de référence dans le score IHS4). L'innocuité du povorcitinib a été évaluée par la fréquence et la gravité des événements indésirables apparus durant le traitement.

Pour de plus amples renseignements sur cette étude de Phase 2, veuillez visiter https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04476043.

À propos du povorcitinib (INCB54707)

Le povorcitinib (INCB54707) est un inhibiteur à petites molécules de JAK1, qui fait actuellement l'objet d'essais cliniques de Phase 2 pour le traitement de l'hidradénite suppurée, du vitiligo et du prurigo nodulaire. Une étude de Phase 3 sur l'hidradénite suppurée est également en cours.

À propos d'Incyte

Incyte est une société biopharmaceutique mondiale basée à Wilmington, dans le Delaware, qui se concentre sur la recherche de solutions aux besoins médicaux graves non satisfaits grâce à la découverte, au développement et à la mise sur le marché de produits thérapeutiques exclusifs. Pour plus d'informations sur Incyte, rendez-vous sur Incyte.com et suivez @Incyte.

Énoncés prospectifs

À l'exception des données historiques, les sujets abordés dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations relatives à la présentation de données du portefeuille de développement clinique d'Incyte, au fait de savoir si ou quand le povorcitinib sera approuvé ou commercialement disponible pour une utilisation chez l'humain dans le monde et l'objectif d'Incyte d'améliorer la vie des patients, contiennent des prévisions, des estimations et d'autres énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont basés sur les attentes actuelles d'Incyte et sont soumis à des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner des différences substantielles avec les résultats réels, y compris des développements imprévus et des risques liés à : des retards imprévus; la poursuite de la recherche et du développement et des résultats d'essais cliniques éventuellement infructueux ou insuffisants pour répondre aux normes réglementaires applicables ou justifier un développement continu; la capacité d'inscrire un nombre suffisant de sujets à des essais cliniques; les effets de la pandémie de COVID-19 et les mesures pour faire face à la pandémie sur les essais cliniques, la chaîne d'approvisionnement, les autres fournisseurs tiers et les opérations de développement et de découverte d'Incyte et ses partenaires; les décisions prises par la FDA américaine et d'autres autorités réglementaires en dehors des États-Unis; l'efficacité et l'innocuité des produits d'Incyte et ses partenaires; l'acceptation des produits d'Incyte et ses partenaires par le marché; la concurrence sur le marché; les exigences en matière de vente, de commercialisation, de fabrication et de distribution; et d'autres risques détaillés périodiquement dans les rapports déposés par Incyte auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport annuel pour l'exercice clos au 31 décembre 2022. Incyte décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

