Pas de création d'emploi, pas question de rabais sur l'énergie pour le SCFP





MONTRÉAL, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le secteur Énergie du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente la vaste majorité du personnel d'Hydro-Québec ainsi que les syndiqué(e)s des centrales Énergie électrique nord de Rio Tinto, au Saguenay, rejette avec véhémence les propos du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon.

Celui-ci a déclaré hier en commission parlementaire que « la création d'emploi n'est même plus sur la liste des critères » d'attribution des mégawatts d'électricité. Il contredisait ainsi le premier ministre Legault qui soutenait la semaine dernière que les projets seraient retenus en fonction de leur capacité à « amener des emplois bien payés » et à « décarboner le Québec ».

Selon le SCFP, la création de bons emplois doit demeurer une des conditions fondamentales d'attribution des blocs d'électricité aux entreprises, que ce soit pour les alumineries ou pour tout autre secteur de l'économie.

« Si nous avons accepté de vendre de l'électricité au rabais aux alumineries, c'était avant tout pour obtenir en retour des emplois de qualité. Si on enlève cette exigence, cela risque d'apporter de la richesse pour les actionnaires de ces entreprises, mais peu de gains pour les collectivités régionales », de commenter Dominic Champagne, vice-président du secteur Énergie au SCFP-Québec.

Le Syndicat des travailleur(euses) des centrales Énergie électrique nord de Rio Tinto (STEEN) abonde dans le même sens.

« Si on veut que notre richesse dure longtemps, il faut s'assurer que sa vente à moindre coût soit conditionnelle à la création et au maintien d'emplois bien rémunérés. Pour des régions comme le Saguenay--Lac-Saint-Jean, c'est une garantie que le développement économique profitera à toute la population », a affirmé le président du STEEN, Jean-Philippe Lévesque.

Par ailleurs, le SCFP appuie totalement la résolution adoptée à l'unanimité lors du dernier congrès de la FTQ où il a été proposé que la fédération fasse pression sur le gouvernement du Québec afin que la production, le transport et la distribution des énergies au Québec soient de propriété publique.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 15 700 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 10 février 2023 à 12:43 et diffusé par :