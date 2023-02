Le Canada soutient Les Énergies Tarquti pour permettre aux Inuit de prendre en charge la transition énergétique du Nunavik





OTTAWA, ON, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Les communautés autochtones et éloignées partout au Canada ouvrent la voie en accordant la priorité à des sources d'énergie plus propres, moins dispendieuses et plus fiables, alors qu'elles continuent de subir certains des effets les plus marqués des changements climatiques. En investissant dans des initiatives d'énergie propre qui soutiennent le développement économique et l'indépendance énergétique, nous contribuons à assainir l'air que nous respirons et à bâtir des communautés saines et résilientes, et ce, tout en créant des emplois durables pour les résidents à l'échelle locale. Pour les communautés inuites et nordiques, renforcer la préparation à l'échelle communautaire en se fondant sur la connaissance et l'expertise des Inuit est un élément essentiel de la transition vers les énergies propres dans certains des endroits les plus éloignés du Canada.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, l'honorable Dan Vandal, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un investissement fédéral de près de 5,5 millions de dollars dans Les Énergies Tarquti afin de renforcer la capacité de production d'énergie renouvelable dans la région du Nunavik, au Québec.

Dans le Nord du Québec, Tarquti est à la tête de la transition énergétique du Nunavik vers l'énergie propre, en partenariat avec des intervenants à l'échelle communautaire. En 2022, Tarquti a signé un partenariat d'envergure avec Hydro-Québec, la société d'État québécoise responsable de l'électricité, dans le but de faire progresser les projets d'énergie propre menés par les communautés de la région et appartenant à celles-ci. L'approche axée sur le terrain de Tarquti dépend de la participation de tous les grands joueurs du secteur de l'énergie propre et, plus encore, des organisations locales et régionales du Nunavik, y compris les corporations foncières et les coopératives locales.

Ce financement permettra à Tarquti de créer des outils et de développer la capacité nécessaire pour élaborer et mettre en oeuvre des plans de mobilisation communautaire, de mettre sur pied une équipe régionale, de favoriser la création d'emplois, et d'achever les études de projet et la planification. Grâce à ces fonds fédéraux, Tarquti rehaussera ses efforts de mobilisation régionale en appuyant les champions locaux en matière d'énergie et en procédant à la planification énergétique dans 12 communautés, ce qui permettra d'élaborer des projets d'énergie propre adaptés aux priorités et aux besoins locaux.

Afin de contribuer à la transition vers les énergies propres d'autres collectivités autochtones, rurales et éloignées, le gouvernement du Canada a aussi créé Énergie propre dans les collectivités autochtones, rurales et éloignées , une approche à guichet unique qui facilite l'accès à des ressources et à du financement pour des projets d'énergie propre.

Cet investissement est un autre exemple de l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la participation constructive, de l'adhésion et des prises de décision par les peuples autochtones dans le contexte de la transition énergétique, alors qu'ils déploient des solutions novatrices en matière d'énergie propre pour développer leurs économies locales, remplacer l'utilisation des carburants fossiles et progresser dans leur autodétermination.

«?Les communautés autochtones sont aux premières lignes de la lutte contre les changements climatiques et elles pavent la voie vers un avenir carboneutre. La collaboration du gouvernement du Canada avec Les Énergies Tarquiti démontre comment des partenariats constructifs peuvent faire progresser la transition vers les énergies propres partout dans le Nord, ce qui contribue à la diminution des émissions, à la création d'emplois et au renforcement de la résilience locale.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

«?Grâce au leadership d'organismes comme Les Énergies Tarquti, les Inuit sont à la tête de la transition énergétique tout en assurant la croissance de leurs économies et en renforçant la résilience de leurs communautés. Ces efforts doivent se fonder sur les connaissances locales et traditionnelles. Puisque les peuples autochtones sont les observateurs sur le terrain, ils sont les personnes tout indiquées pour tracer la voie en utilisant la science et les systèmes de connaissances autochtones. En travaillant ensemble, en partenariat, nous prenons les mesures nécessaires pour lutter contre les changements climatiques.?»

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

«?Makivvik est déterminée à veiller à ce que les organisations appartenant aux Inuit reçoivent l'appui financier nécessaire pour croître et façonner l'avenir du Nunavik. La création de Tarquti, grâce à une coentreprise entre Makivvik et Ilagiisaq, est un exemple de projet tourné vers l'avenir qui propulse le développement économique, favorise la création d'emplois et permet aux Inuit de continuer à protéger leur environnement, comme le fait notre peuple depuis des temps immémoriaux. Grâce à cet investissement du gouvernement du Canada, Tarquti peut poursuivre sur sa lancée dans la création de solutions novatrices en matière d'énergie propre, par les Inuit et pour les Inuit.?»

Pita Aatami

Président, Société Makivvik

«?Notre région est prête à prendre les rênes de la transition énergétique du Nunavik, et la participation de nos organisations locales est essentielle pour amener ce changement. Dans nos communautés, on remarque un intérêt marqué pour le renforcement de la préparation et de la capacité en se fondant sur les connaissances et l'expertise des Inuit. Tarquti joue un rôle clé pour faciliter ce processus.?»

Mary Johannes

Présidente, Ilagiisaq

Faits en bref



Liens connexes

