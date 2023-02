Avis aux médias : Conférence téléphonique de CAE sur ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2023





MONTRÉAL, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE publiera les résultats financiers du troisième trimestre de son exercice 2023 le mardi 14 février 2023. Une conférence téléphonique, au cours de laquelle nous reverrons les résultats et les perspectives d'avenir de CAE avec les analystes et les investisseurs institutionnels, aura lieu le même jour à 14 h (HE).

Marc Parent, président et chef de la direction de CAE, Sonya Branco, vice-présidente exécutive, Finances et chef de la direction financière, et Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise, participeront à cette conférence téléphonique destinée aux analystes financiers, aux investisseurs institutionnels et aux médias. Les représentants des médias pourront poser leurs questions tout de suite après la période réservée aux analystes.

Cette conférence téléphonique sera diffusée en direct, puis archivée pour une durée de 90 jours sur www.cae.com.

Événement : Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2023 de CAE



Date : Le mardi 14 février 2023



Heure : 14 h (HE)



Webdiffusion: La conférence téléphonique sera diffusée en direct à https://www.gowebcasting.com/12444 puis archivée par la suite pour une durée de 90 jours sur notre site www.cae.com/fr/investisseurs/.



Numéros de téléphone pour la conférence téléphonique :

Pays Numéros de téléphone Amérique du Nord 877 586 3392 Canada 1?416 981 9024 Allemagne 08001816101 Australie 1800702183 Belgique 080077657 France 0800919393 Pays-Bas 08000222280 Royaume-Uni 08004960381 Singapour 8001012594



Réécoute (disponible trois heures après la fin de la conférence, pendant 48 heures) :

1 800 558-5253 ou +1 416 626-4100 - Code d'accès : 22025822

À propos de CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute fidélité possible, et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au coeur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus. Lisez notre rapport annuel d'activités et de responsabilité d'entreprise pour l'exercice 2022.

