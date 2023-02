Accenture a identifié un groupe émergent de leaders dans leur secteur qui mise sur une stratégie de « réinvention totale de l'entreprise » pour repousser les limites de la performance





Une nouvelle étude d'Accenture (NYSE : ACN) révèle que pour croître et avoir une place de leader dans le contexte volatile actuel, un petit groupe d'entreprises adopte une stratégie volontaire et continue dans la durée de réinvention totale de l'entreprise, touchant à tous les aspects de leur activité. Pour ce faire, elles misent sur les nouvelles technologies et des méthodes de travail innovantes.

Cette réinvention totale de l'entreprise s'appuie sur des avancées technologiques telles que l'IA et le cloud computing. Aujourd'hui, à peine 8 % des entreprises interrogées dans le cadre du rapport se hissent au rang des « Reinventors » : ces entreprises repoussent les limites de la performance pour elles-mêmes, mais aussi, dans la plupart des cas, pour leur secteur tout entier. Au coeur de leur transformation : une base digitale fiable et de nouvelles méthodes de travail, synonymes d'optimisation des opérations et de croissance.

« Sur le marché post-pandémie, ces leaders rebattent systématiquement les cartes, ce qui a pour effet de transformer leur secteur » résume Julie Sweet PDG d'Accenture. « Peu à peu, ils transforment tous les aspects de leur entreprise, avec, à la clé, de meilleurs résultats financiers, des innovations de rupture et une plus grande résilience ? mais aussi une création active de valeur pour l'ensemble des parties prenantes ».

Dans le cadre de cette étude, Accenture a interrogé plus de 1 500 cadres dirigeants. 75 % d'entre eux reconnaissent qu'un ensemble de facteurs externes les poussent à accélérer davantage leurs investissements dans la transformation digitale. Parmi ces facteurs sont cités plus particulièrement le rythme de l'innovation technologique, l'évolution des préférences du consommateur et le changement climatique.

La grande majorité des entreprises interrogées (86 %), mettent l'accent sur la transformation de certains aspects de leurs activités et traitent cette transformation comme un programme bien délimité plutôt que comme un processus permanent. Accenture a baptisé ces entreprises les « Transformers ». Quant aux 6 % d'entreprises restantes, elles constituent le groupe des « Optimizers ». Ces dernières se concentrent sur des transformations fonctionnelles aux objectifs moins ambitieux et à la portée limitée dans lesquelles les technologies ne jouent pas un rôle décisif.

Les avantages financiers d'une stratégie de transformation totale sont indéniables : comparés aux « Transformers », les « Reinventors » génèrent 10 % de croissance supplémentaire mais aussi une amélioration de 13 % en termes de réduction des coûts et 17 % en termes d'amélioration du bilan. La valeur financière qu'ils génèrent au cours du 1er semestre est, elle aussi, 1,3 fois supérieure à celle des « Transformers », reflétant ainsi la rapidité avec laquelle opèrent les « Reinventors ». De plus, deux tiers des « Reinventors » affirment que les résultats de cette stratégie de réinvention sont bien plus rapides que ceux des transformations précédentes contre moins d'un tiers des « Transformers ».

« Selon notre indice mondial de disruption (mesure composite couvrant la disruption économique, sociale, géopolitique, climatique, technologique, ainsi que la disruption de la consommation), les niveaux de disruption ont bondi de 200 % au cours des cinq dernières années » souligne Jack Azagury, Responsable d'Accenture Strategy & Consulting au niveau mondial. « L'heure est maintenant venue d'adopter une stratégie de réinvention totale de l'entreprise mais aussi de réaliser tout le potentiel qui est aujourd'hui à notre portée grâce aux technologies et aux nouvelles méthodes de travail ».

Devenir une entreprise « Reinventor »

Les sociétés qui misent sur la réinvention totale de l'entreprise présentent six caractéristiques :

La réinvention devient une vraie stratégie. Il ne s'agit plus d'un simple levier d'exécution. Le digital devient l'une des principales sources d'avantage concurrentiel. Il capitalise sur la puissance du cloud, des données et de l'IA via un ensemble de systèmes interopérables déployés dans toute l'entreprise, ces derniers permettant le développement rapide de nouvelles capacités. La réinvention dépasse les standards du marché pour attendre un nouveau potentiel. Les technologies et les nouvelles méthodes de travail repoussent les limites de la performance. La stratégie RH et le rôle des salariés sont placés au coeur de la réinvention dès le départ, et non pas après coup. Ces entreprises voient la gestion du changement comme une compétence essentielle. La réinvention est décloisonnée et abolit les silos organisationnels. Elle concerne toutes les activités, de bout en bout. La réinvention est un processus continu. Il ne s'agit plus d'un processus isolé et circonscrit dans le temps, mais d'une capacité continuellement mobilisée par l'entreprise.

Autres publications d'Accenture

À l'occasion du Forum économique mondial, Accenture a publié trois autres rapports, qui soulignent le rôle essentiel que joue la réinvention totale de l'entreprise dans l'accélération de la croissance grâce à la mise en place d'un noyau digital fiable, à l'investissement dans les nouvelles technologies et à la transformation de la collaboration au niveau de l'équipe dirigeante.

« Investir dans les nouvelles technologies pour soutenir l'innovation de rupture »

Le cloud, l'IA et le métavers : voilà trois mégatendances technologiques qui promettent d'énormes opportunités à court et à long termes. En exploitant ces mégatendances pour établir un noyau digital fiable et pour capitaliser sur la nouvelle génération d'avancées technologiques, toutes les entreprises peuvent se réinventer, avec, à la clé, une croissance inédite du chiffre d'affaires, d'énormes gains d'efficience opérationnelle et une innovation de rupture, révèle cette étude d'Accenture. En 2020, les services d'intelligence artificielle ont bondi de 17,3 % pour atteindre les 9,4 milliards USD et devraient peser pour 50,5 milliards USD en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21 %. Les entreprises qui projettent d'adopter l'IA nouvelle génération et les méthodes de calcul avancées sont 2,6 fois plus susceptibles de voir leur chiffre d'affaires progresser de 10 % ou plus, comparées aux entreprises qui ne s'orientent pas vers ces technologies.

Le cloud, l'IA et le métavers : voilà trois mégatendances technologiques qui promettent d'énormes opportunités à court et à long termes. En exploitant ces mégatendances pour établir un noyau digital fiable et pour capitaliser sur la nouvelle génération d'avancées technologiques, toutes les entreprises peuvent se réinventer, avec, à la clé, une croissance inédite du chiffre d'affaires, d'énormes gains d'efficience opérationnelle et une innovation de rupture, révèle cette étude d'Accenture. Pour les dirigeants d'entreprise, les données, les technologies et les talents sont les moteurs de la croissance de demain. Selon une autre étude Accenture, si les dirigeants d'entreprise reconnaissent que l'association des données, des technologies et des talents est essentielle à la croissance, seules 5 % des grandes entreprises internationales profitent efficacement de toute la valeur liée à de cette association. Les entreprises qui saisissent cette occasion sont bien placées pour voir la productivité de leur chiffre d'affaires s'envoler de 11 %. Le rapport démontre également que cette hausse de 11 % de la productivité chute à 4 % lorsque les entreprises déploient des technologies et des solutions de données qui n'accordent pas une place centrale aux employés. Selon cette étude, le Dirigeant Principal des Ressources Humaines (DPRH) est un catalyseur essentiel qui permet de libérer toute la valeur de cette association données-technologies-talents. 89 % des dirigeants d'entreprise affirment que le DPRH doit jouer un rôle clé pour assurer une croissance rentable à long terme. Mais seuls 45 % des dirigeants d'entreprise créent un environnement permettant à leur DPRH d'accélérer la croissance.



Les entreprises européennes sont confiantes mais doivent prioriser leur compétitivité à long terme

Dans un autre de ses rapports, Accenture révèle que si 65 % des chefs d'entreprise européens reconnaissent qu'ils font face à l'environnement opérationnel le plus difficile de leur histoire, ils sont encore plus nombreux (77 %) à se dire confiants dans leur capacité à accélérer la croissance dans un contexte de ralentissement économique. Toutefois, à plus long terme, face à l'instabilité persistante du contexte macro-économique mondial et à l'accélération de l'innovation technologique, les entreprises européennes devront prendre la décision délibérée de se transformer via une stratégie de réinvention totale de l'entreprise si elles veulent pérenniser leur compétitivité et assurer leur croissance.

À propos de l'étude

Le rapport « Total Enterprise Reinvention » (Réinvention totale de l'entreprise) a été mené auprès de 1 516 cadres dirigeants en novembre 2022. Les questions posées aux participants portaient sur l'approche de la transformation et la stratégie de réinvention adoptées par leur entreprise, de même que sur les programmes et les facteurs de réussite propres à leur organisation. L'enquête a été menée dans dix pays : Allemagne, Australie, Canada, Chine, États-Unis, France, Inde, Italie, Japon et Royaume-Uni. Les participants représentaient 19 secteurs économiques : aéronautique et défense ; compagnies aériennes, voyages et transport ; automobile ; banques (de détail) ; marchés de capitaux ; chimie ; télécommunications, médias et divertissement ; biens et services de consommation ; énergie ; santé ; high-tech ; biens et équipements industriels ; assurance ; ressources naturelles ; pharmacie, biotechnologies, sciences de la vie ; services publics ; retail ; logiciels et plateformes et utilities.

Indice mondial de disruption : cet indicateur est une mesure composite couvrant la disruption économique, sociale, géopolitique, climatique, technologique, ainsi que la disruption de la consommation. Il démontre que les niveaux de disruption ont bondi de 200 % entre 2017 et 2022. À titre de comparaison, entre 2011 et 2016, ce même indicateur n'affichait qu'une hausse de 4 %. Accenture a développé une mesure globale de la disruption, afin d'évaluer les niveaux de volatilité et de changement observables dans l'environnement commercial externe. L'indicateur s'appuie sur la moyenne de ses six sous-composantes.

Vous pouvez consulter le rapport « Total Enterprise Reinvention: The strategy that leads to a new performance frontier » (Réinvention totale de l'entreprise : la stratégie qui repousse les limites de la performance) dans Accenture Foresight, notre nouvelle application de thought leadership. Vous y découvrirez nos derniers rapports, mais aussi des cas clients, articles de blog, tableaux de données interactifs, et plus encore ? le tout, via un flux personnalisé. N'hésitez pas à télécharger l'application à l'URL suivante : http://www.accenture.com/foresight.

À propos d'Accenture

Accenture est un des leaders mondiaux des services aux entreprises, administrations et autres organisations que nos équipes accompagnent dans la mise en place de leur stratégie numérique, l'optimisation de leurs opérations, l'accélération de la croissance de leurs revenus et l'amélioration des services rendus aux citoyens ? générant ainsi une valeur significative et à l'échelle. Nous sommes une entreprise axée sur l'innovation et le développement des talents, avec 738 000 personnes au service des clients dans plus de 120 pays. La technologie est aujourd'hui au coeur du changement et nous sommes l'un des leaders mondiaux dans la conduite de cette transformation, intégré au sein de l'écosystème à travers un solide réseau. Nous combinons notre force technologique avec une expérience sectorielle unique, une expertise métier et une capacité d'agir au niveau mondial. Notre large éventail de solutions, de ressources et de services Strategy & Consulting, Technology, Operations, Industrie du futur et Accenture Song nous permet d'obtenir des résultats concrets. Ces capacités, ainsi que notre culture de réussite partagée et notre engagement à créer une valeur à 360°, nous permettent d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs et à établir des relations durables de confiance. Nous mesurons notre succès par la valeur 360° que nous créons pour nos clients, les uns pour les autres, nos actionnaires, nos partenaires et nos communautés. Site Internet : www.accenture.com/fr

# # #

Communiqué envoyé le 10 février 2023 à 06:10 et diffusé par :