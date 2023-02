AcuraBio étend ses services CDMO d'ADN plasmidique cGMP avec la dernière technologie de purification à usage unique de Cytiva afin de réduire les contraintes d'approvisionnement en ARNm et en thérapies cellulaires et géniques





AcuraBio choisit le dernier protocole de purification en deux étapes de Cytiva afin de proposer un service d'ADN plasmidique productif à ses clients dans le monde entier et de réduire les contraintes d'approvisionnement en ARNm et en thérapies cellulaires et géniques

Cette toute dernière technologie de purification permettra de réduire le temps de traitement pour la production d'ADN plasmidique

BRISBANE, Australie, 10 février 2023 /PRNewswire/ -- AcuraBio, une importante société biopharmaceutique australienne de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), fournira un service CDMO d'ADN plasmidique cGMP au monde entier grâce à la nouvelle plateforme technologique de Cytiva.

AcuraBio prévoit de produire davantage d'ADN plasmidique pour ses clients du monde entier en appliquant le dernier protocole de purification en deux étapes des plasmides bactériens de Cytiva. Ce nouveau protocole fait appel à une technologie de purification à usage unique qui garantit efficacité, haut niveau de pureté et processus durable[1].

Guillaume Herry, PDG d'AcuraBio, a déclaré : « Nous sommes impatients de mettre en oeuvre la dernière technologie de Cytiva, notamment parce que l'accès et la production d'ADN plasmidique ont toujours constitué un obstacle sur le marché des thérapies innovantes. Nous avons l'intention d'apporter aux sociétés de biotechnologie et de biopharmacie un ADN plasmidique de plus haute qualité plus rapidement qu'auparavant pour aider au développement de nouvelles thérapies telles que les vecteurs viraux et l'ARNm. »

Jon Ince, directeur général et commercial pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande chez Cytiva, a ajouté : « L'adoption du circuit de fabrication configurable FlexFactory de Cytiva, au sein des actifs d'AcuraBio, permettra à cette dernière de progresser et de mieux servir ses clients grâce à des services de fabrication cGMP efficaces et flexibles qui répondent à la demande croissante de thérapies de haute qualité dans la région de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, et au-delà. »

Selon Research and Markets, la taille du marché de la fabrication d'ADN plasmidique est estimée à 525,12 millions de dollars en 2022 et devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 13,87 % de 2023 à 2033. Une meilleure compréhension par le public des thérapies cellulaires et géniques et le nombre croissant de patients qui choisissent la thérapie génique sont des facteurs qui contribuent à la croissance du marché[2].

Pour en savoir plus sur la technologie de l'ADN plasmidique, veuillez consulter le webinaire Biotech Makers (créateurs de biotechnologies).

[1] Ressources pour les avantages calculés du processus en aval de l'ADNp à l'échelle de 200 L Webinaire Biotech Makers sur les produits thérapeutiques à base d'oligo et d'ARNm (14 décembre 2022)

Webinaire Bio Trend (tendances biologiques) de 2023 (16 novembre 2022) [2] Rapport sur le marché mondial de la fabrication d'ADN plasmidique 2022 : « Surging Number of Patients Choosing Gene Therapy as Their Treatment to Fuel Growth » (davantage de patients choisissent la thérapie génique comme traitement pour alimenter la croissance)

À propos d'AcuraBio

AcuraBio Pty Ltd est l'une des CDMO biopharmaceutiques les plus expérimentées d'Australie. Elle propose des services fiables et axés sur le client à des clients nationaux et internationaux depuis 20 ans. AcuraBio apporte des garanties importantes en matière de qualité, de coûts et de propriété intellectuelle aux entreprises biopharmaceutiques du monde entier. Des chercheurs de classe mondiale et des installations éprouvées, un cadre réglementaire simplifié, des incitations fiscales généreuses et des financements publics font de l'Australie un lieu privilégié pour la recherche en biotechnologie. AcuraBio possède les licences d'exploitation suivantes : licence TGA (équivalent australien de la FDA) pour la fabrication d'API thérapeutiques humains à partir de sources biologiques et synthétiques, licence APVMA (équivalent vétérinaire de la TGA) pour la fabrication de produits immunobiologiques stériles, licence OGTR pour la fabrication de produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et licence d'installation DAF pour l'importation et l'utilisation de matériaux biologiques. Pour en savoir plus sur AcuraBio, rendez-vous sur www.AcuraBio.com.

À propos de Cytiva

Chez Cytiva, nous pensons que la clé de la transformation de la santé humaine réside dans l'accès à des thérapies qui changent la vie. C'est pourquoi nos près de 10 000 associés répartis dans plus de 40 pays s'attachent à aider les chercheurs, les sociétés biopharmaceutiques et les fabricants de médicaments à faire progresser et à accélérer les thérapies pour les personnes qui en ont besoin. Nous sommes motivés par leur désir d'améliorer la flexibilité, la capacité et l'efficacité dans toutes les facettes de leur travail, de la découverte à la livraison. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cytiva.com.

