Sharp, Motorola Mobility et Kyocera rejoignent le pool de brevets HEVC Advance d'Access Advance en tant que titulaires de licences

Access Advance annonce aujourd'hui que :

Sharp Corporation, Motorola Mobility LLC et Kyocera Corporation, parmi d'autres ajouts récents, sont devenus des titulaires de licence du pool de brevets HEVC Advance.

La licence HEVC Advance Patent Pool comprend désormais plus de 20 500 brevets essentiels HEVC/H.265 délivrés dans 116 pays, dont plus de 17 650 sont exclusivement disponibles pour une licence de pool via HEVC Advance.

Peter Moller, PDG d'Access Advance : « Nous sommes très heureux que Sharp, Motorola Mobility et Kyocera soient devenus titulaires de licence du pool de brevets HEVC Advance. Les trois entreprises sont leaders sur le marché de l'électronique grand public, et leur participation au pool de brevets HEVC Advance est un autre indicateur de la valeur que le pool HEVC Advance fournit. »

« Nous sommes également extrêmement fiers d'avoir maintenant 40 concédants de licence dans notre programme, avec collectivement plus de 20 500 brevets. Nos efforts fructueux et continus pour consolider plus de 75 % de l'écosystème des brevets HEVC/H.265 apportent une valeur inégalée et sans précédent à nos concédants et titulaires de licence. En outre, 31 de ces concédants, représentant 85 % (plus de 17 650) des brevets du pool, délivrent maintenant des licences de regroupement à leurs brevets essentiels HEVC exclusivement par l'intermédiaire du pool de brevets HEVC Advance. Nous félicitons ces concédants pour leurs efforts visant à rendre le marché plus simple. »

Access Advance LLC est une société indépendante d'administration de licences créée pour diriger le développement, l'administration et la gestion de pools de brevets pour l'octroi de licences de brevets essentiels des technologies de codec vidéo basées sur les normes les plus importantes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace pour les titulaires de brevets et les implémenteurs de brevets. Access Advance gère et administre actuellement le pool de brevets HEVC Advance pour l'octroi de licences de brevets essentiels à la technologie H.265/HEVC, et le pool de brevets VVC Advance séparé et indépendant pour l'octroi de licences de brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Le pool de brevets HEVC Advance et le pool de brevets VVC Advance sont des éléments de l'initiative Access Advance Video Codec Platform, qui intègre de manière transparente les technologies HEVC et VVC dans une seule structure de taux de redevance réduit via l'accord de pontage multi-codecs pour les titulaires de licence éligibles dont les produits incluent à la fois HEVC et les codecs VVC. Cette innovation répond au désir du marché d'avoir une structure de licence de pool de nouvelle génération encore plus efficace. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.accessadvance.com.

