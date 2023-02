Deloitte Summit ouvre ses portes au coeur du corridor de l'innovation de Vancouver





Cet édifice phare est une célébration de la Colombie-Britannique en tant que moteur de la croissance économique au Canada

VANCOUVER, BC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Deloitte Canada a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son nouveau siège social de la Colombie-Britannique au centre-ville de Vancouver, appelé Deloitte Summit. Conçu pour transformer la manière dont les gens travaillent, cet édifice se démarque en tant que lieu axé sur la résolution de problèmes complexes, notamment grâce à des technologies et à des espaces de pointe qui favorisent la collaboration, la découverte de solutions de classe mondiale et un rendement élevé.

« Deloitte Summit est notre réponse à l'évolution du milieu de travail. Il démontre comment le milieu des affaires, les gouvernements et les communautés peuvent collaborer sous un même toit pour susciter de véritables changements, indique Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. Notre vision de créer le lieu de travail de l'avenir a pris naissance il y a de nombreuses années, et Deloitte Summit est l'aboutissement de nos idées, de notre passion et de notre approche avant-gardiste en ce sens. Deloitte Summit, c'est l'endroit où les solutions se concrétisent au profit du monde des affaires, de la collectivité et de notre pays. »

Deloitte Summit est le reflet des gens, de la culture et des collectivités de la Colombie-Britannique. Des oeuvres d'artistes autochtones y sont exposées, et les huit derniers étages évoquent des images de sentiers balisés et de chaînes de montagnes, en plus du plus grand aménagement d'un toit à Vancouver. Pour maximiser la collaboration et la productivité, et encourager les gens à interagir dans les moments « entre deux activités » au bureau, l'édifice propose 18 types différents d'espaces de travail, du mobilier et des murs amovibles, l'absence de bureaux privés, et un escalier vert caractéristique de Deloitte se trouvant au centre de l'immeuble.

« Je tiens à féliciter Deloitte pour l'achèvement de son nouveau siège social en Colombie-Britannique et j'ai hâte de voir comment Deloitte Summit servira de vitrine à ce que Vancouver a de mieux à offrir, affirme Ken Sim, maire de Vancouver. Les projets comme Deloitte Summit représentent l'avenir du coeur de Vancouver : de magnifiques espaces qui peuvent dynamiser le centre-ville en réunissant la créativité, le développement durable, l'activité économique et l'innovation. »

Deloitte Summit est ancré dans cinq principes de conception clés : la productivité, les relations et les interactions, l'inclusion, la santé et le bien-être, et le développement durable. Afin de permettre à ses gens et à ses clients de faire des choix écoresponsables, Deloitte Summit fonctionne au niveau le plus élevé en matière de développement durable et vise la certification LEED Or. Entièrement alimenté et chauffé par de l'énergie renouvelable, l'édifice intègre des processus de récupération des eaux pluviales et de gestion des déchets, et est plus écoénergétique grâce à l'utilisation de capteurs intelligents.

Inspiré à la fois des paysages naturels qui font la renommée de Vancouver et d'une lanterne japonaise, cet édifice de 355 000 pieds carrés se compose d'un système de cubes de quatre étages s'articulant autour d'un noyau de béton et s'étendant sur 24 étages. Situé au coeur du corridor de l'innovation en plein essor de Vancouver, au 410, rue Georgia Ouest, Deloitte Summit est le tout dernier exemple de la façon dont Deloitte dirige une organisation axée sur sa raison d'être et déterminée à agir comme une force pour le bien en accordant la priorité à la DEI (diversité, équité et inclusion), au développement durable et au bien-être.

« Deloitte Summit crée des liens entre les écosystèmes et sert de lieu de rassemblement pour les leaders de différentes entreprises et organisations qui cherchent à faire évoluer leurs activités et à relever certains des défis les plus complexes au sein de la société, déclare Jodi Evans, associée directrice régionale, Colombie-Britannique, Deloitte Canada. Cet édifice vise à ouvrir la voie en tant qu'endroit où nos gens et nos clients peuvent être inspirés et aspirer à de grandes choses. La Colombie-Britannique est une destination propice au changement et nous sommes extrêmement fiers d'intégrer Deloitte Summit à notre parcours pour faire du Canada le meilleur endroit au monde où vivre et travailler. »

Deloitte Summit abrite également le tout dernier programme d'expérience du centre Greenhouse, qui a pour but de rassembler des perturbateurs, des artisans du changement et des leaders intersectoriels pour faire progresser les priorités sur le plan des technologies, des affaires et de l'innovation afin de stimuler la croissance et les retombées sociales.

Pour en apprendre davantage sur Deloitte Summit, y compris son influence en Colombie-Britannique, cliquez ici.

