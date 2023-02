La solution Converged Packet Core de Mavenir vient renforcer le réseau 4G et 5G d'Ice Communications





Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui façonne l'avenir des réseaux par des solutions cloud-natives fonctionnant sur n'importe quel cloud, et Ice Communications, le troisième plus important opérateur mobile de Norvège, ont annoncé le déploiement entièrement automatisé de la solution cloud-native Converged Packet Core, qui prend en charge la 4G, la 5G non autonome (NSA) et la 5G autonome (SA) pour le réseau Ice en Norvège, grâce au cadre d'automatisation cloud pour télécoms de Mavenir au sein des centres de données privées d'Ice.

La solution Converged Packet Core (coeur de réseau par paquets convergents) de Mavenir est cloud-native et entièrement conteneurisée. Elle permet une transition flexible et rentable vers la 5G grâce à un support multi-générationnel pour tous les G, afin de moderniser les réseaux mobiles existants tout en passant à la 5G. La solution Converged Packet Core prend en charge les services de données, de voix et de messagerie, ainsi que le découpage du réseau, permettant au réseau d'être partagé avec de multiples clients pour une utilisation des ressources réseau plus efficace à de moindres coûts.

Le déploiement inclut la fourniture du cadre d'automatisation cloud pour télécoms de Mavenir pour un déploiement entièrement automatisé des charges de travail de réseau et de plateforme cloud. Ceci élimine le recours aux processus manuels sources d'erreurs et diminue les dépenses d'exploitation. En plus de l'automatisation du déploiement initial, ce cadre orchestre aussi les mises à jour automatiques de configuration et les mises à niveau progressives, permettant une meilleure expérience de service ainsi qu'un déploiement fluide plus rapide des nouveaux services. Ice sera en mesure de déployer des fonctionnalités réseau en quelques minutes seulement, au lieu de plusieurs heures voire plusieurs jours.

Selon Eivind Helgaker, PDG d'Ice Communications, « ce déploiement est essentiel pour notre entreprise car nous nous concentrons sur la croissance et l'investissement dans l'avenir des réseaux de Norvège. Les nouvelles applications permises par la 5G SA vont jouer un rôle stratégique dans la façon dont nous allons développer notre activité, et nous sommes ravis de collaborer avec Mavenir et de faire appel à sa solution de coeur de réseau par paquets convergents, qui permettra à Ice de proposer des services haute qualité à nos clients grâce aux nouvelles technologies et aux innovations. »

D'après Pardeep Kohli, PDG et président du CA de Mavenir, « Mavenir félicite Ice d'avoir adopté une approche avant-gardiste et de miser sur la 5G SA pour débloquer le plein potentiel de la 5G, loin des infrastructures réseau complexes et fermées du passé. Mavenir est fier de participer à la transformation du réseau d'Ice et impatient d'apporter des expériences utilisateurs fortes sur le marché norvégien. »

Mavenir fera partie des exposants du Mobile World Congress 2023 de Barcelone (Espagne) au Fira Gran Via dans le hall 2, stand 2H60. Pour en savoir plus, cliquez ici.

À propos d'Ice Communications

Avec son réseau mobile efficace, robuste et ultra-moderne, Ice est l'un des trois opérateurs de réseau mobile de Norvège.

Opérateur ayant connu la croissance la plus rapide sur le marché norvégien depuis son lancement, Ice a déjà su gagner 757 000 clients par l'ensemble des produits de son portefeuille, et continue d'investir dans le développement de son réseau, de nouveaux services et de sa clientèle.

À propos de Mavenir

Mavenir construit l'avenir des réseaux et se positionne à l'avant-garde de la technologie de pointe, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n'importe quel cloud. En tant qu'unique fournisseur du secteur en solutions logicielles de réseau de bout en bout cloud-natives, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 entreprises et fournisseurs de services de communication répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

