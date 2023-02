RQM+ fait l'acquisition de Giotto Compliance





RQM+, le fournisseur mondial de premier plan de services MedTech, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Giotto Compliance auprès de Giotto.ai. Giotto Compliance est une plateforme d'intelligence artificielle (IA) mondiale tout-en-un conçue pour accroître l'efficacité des rapports et des dépôts réglementaires tout au long du cycle de développement des produits pour les fabricants de dispositifs médicaux et de diagnostics in vitro.

« Nous avons seulement commencé à toucher la surface de ce qui peut être réalisé en intégrant la technologie d'IA de Giotto Compliance à travers nos services de conseil, d'essais cliniques, de laboratoire et de réglementation », a déclaré Margaret Keegan, PDG de RQM+. « Nous avons la chance d'avoir notre directeur numérique et technologique Alaric Jackson à la tête de cette nouvelle unité commerciale. Il développera les capacités de Giotto Compliance pour améliorer nos services actuels ainsi que pour offrir une solution autonome qui peut être exploitée pour rationaliser le développement de documents réglementaires tout en respectant les réglementations mondiales ».

Giotto Compliance fonctionnera comme une unité commerciale indépendante de RQM+ et servira sa clientèle croissante. L'activité sera dirigée par Jackson, qui bénéficie de plus de 20 ans d'expérience en matière de leadership technologique au sein des organismes de recherche sous contrat (Contract Research Organizations, CRO) et du secteur pharmaceutique. Dans ses fonctions précédentes, il a automatisé et rationalisé des solutions réglementaires pour améliorer la conformité, la productivité et la qualité en utilisant des technologies avancées et des flux de travail numériques.

« Nous sommes ravis d'offrir au secteur des technologies médicales un changement d'étape en utilisant une IA de pointe qui améliore la qualité tout en augmentant la vitesse de mise sur le marché », a déclaré Jackson. « Actuellement, Giotto Compliance réduit la charge de la collecte de données, de l'analyse et de la création de la documentation réglementaire, comme les rapports d'évaluation clinique, ce qui permet à notre équipe de se concentrer sur les solutions créatives, la résolution de problèmes complexes et le travail d'impact. Nous allons accélérer la création de modèles et de fonctionnalités d'IA pour étendre ses capacités à un large éventail de processus pour les fabricants du secteur des technologies médicales, les organismes de réglementation et les prestataires de services ».

À propos de RQM+

RQM+ est le principal fournisseur de services MedTech avec la plus grande équipe mondiale d'experts en réglementation et en qualité. Bénéficiant de 40 ans d'expertise réglementaire, nous fournissons également des services complets de réglementation, de qualité, cliniques et de laboratoire, en réduisant les risques et en soutenant l'accès au marché tout au long du cycle de vie des produits pour les dispositifs médicaux et les diagnostics. Avec plus d'anciens régulateurs de la FDA, de l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA) et des organismes notifiés que toute autre entreprise, l'équipe de RQM+ possède une expertise approfondie dans toutes les spécialités cliniques. RQM+ travaille actuellement pour 19 des 20 principaux fabricants de dispositifs médicaux et sept des 10 principales entreprises de DIV. Pour plus d'informations, visitez RQMplus.com.

À propos de Giotto.ai

Giotto.ai s'associe à des leaders du secteur pour proposer des produits basés sur le cloud qui permettent aux utilisateurs de travailler avec l'IA. Grâce à sa plateforme propriétaire et à sa forte expertise en gestion de produits, elle facilite le développement de produits logiciels sophistiqués, performants et hautement personnalisés. Giotto.ai, précédemment connue sous le nom de L2F SA, a son siège à Lausanne, en Suisse, et compte plus de 50 collaborateurs répartis en Suisse, en Italie et en Roumanie.

