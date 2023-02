Enghouse fait l'acquisition de Qumu Corporation





La solution SaaS de Qumu pour le marché des entreprises agrandit l'offre vidéo d'Enghouse

MARKHAM, Ontario et MINNEAPOLIS, 9 février 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse SystemsLimited (TSX: ENGH) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Qumu Corporation (NASDAQ: QUMU).

Dans le cadre d'une entente conclue le 19 décembre 2022, une filiale en propriété exclusive d'Enghouse a réalisé une offre publique d'achat annoncée précédemment pour toutes les actions en circulation de Qumu, pour un montant de 0,90 $ US par action en espèces, pour une valeur totale des capitaux propres d'environ 18,0 millions de dollars américains. Par la suite, la filiale d'Enghouse a fusionné avec Qumu, ce qui a fait de Qumu une filiale à part entière d'Enghouse.

Qumu va maintenant rejoindre le groupe de gestion interactive d'Enghouse, qui comprend des produits Vidyo d'Enghouse. « La plateforme d'engagement vidéo de Qumu fournit des solutions de création vidéo, de gestion de contenu et de livraison hautement évolutives qui complètent notre suite de produits vidéo d'entreprise », a déclaré Steve Sadler, PDG d'Enghouse. « Ensemble, nous répondrons à un plus large éventail de besoins des clients dans nos créneaux verticaux et serons plus concurrentiels dans le secteur de la vidéo d'entreprise. Nous sommes très heureux d'accueillir les clients, les employés et les partenaires de Qumu chez Enghouse. »

Selon Rose Bentley, PDG de Qumu, la fusion de Qumu et Enghouse profitera aux clients actuels de Qumu et améliorera la plateforme d'engagement vidéo de Qumu : « Nous sommes ravis d'avoir trouvé un acheteur stratégique et intelligent pour Qumu, qui intégrera l'activité de l'entreprise à celle d'Enghouse. »

À propos d'Enghouse Systems Ltd.

Enghouse Systems Ltd. est une société canadienne cotée en bourse (TSX: ENGH) qui fournit des solutions logicielles d'entreprise verticales axées sur les centres de contact, les communications vidéo, les soins de santé, les télécommunications, la sécurité publique et le marché du transport en commun. Enghouse applique une stratégie de croissance à deux volets, axée sur la croissance interne et les acquisitions, qui sont financées par les flux de trésorerie d'exploitation. La société n'a pas de financement par emprunt externe et est organisée autour de deux secteurs d'activité : le groupe de gestion interactive et le groupe de gestion d'actifs. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site : www.enghouse.com.

Contact : Sam Anidjar, vice-président, Développement de l'entreprise, Enghouse Systems Limited, [email protected]

Communiqué envoyé le 9 février 2023 à 14:01 et diffusé par :