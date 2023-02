ProAmpac lance en Europe un nouveau film recyclable Mono PE haute performance





ProAmpac, leader de l'emballage flexible et de la science des matériaux, annonce le lancement de ProActive Recyclable R-2050, leur tout dernier-né en attente de brevet qui s'ajoute à la série ProActive Recyclable® de structures à base de polyéthylène, produite pour desservir le marché européen. Sa performance exceptionnelle du R-2050 en font le substitut idéal des laminés multi-matériaux conventionnels sans affecter l'efficacité des lignes de remplissage à grande vitesse.

R-2050 est le dernier-né de la famille ProActive Sustainability et est disponible en version standard et en version à effet barrière élevée pour garantir ou prolonger la durée de conservation des produits alimentaires. Les deux plateformes sont largement recyclables en Europe via les flux existants, et sont conformes à la norme OPRL au Royaume-Uni pour le dépôt en devanture des magasins.

« ProAmpac continue de remplir sa mission qui vise à aider ses clients à atteindre leurs objectifs en matière d'emballage durable. La série ProActive Recyclable® R-2050 est maintenant produite et disponible au Royaume-Uni et en Europe comme alternative durable aux structures laminées multi-matériaux conventionnelles sans pour autant sacrifier la performance », déclare Adam Grose, directeur commercial de ProAmpac.

Disponible en rouleaux ou en sachets préfabriqués avec des caractéristiques de fermeture recyclables en option, la série R-2050 est idéale pour diverses applications, notamment les aliments secs, les aliments surgelés, les friandises pour animaux et les produits frais.

« Le R-2050 est conçu pour présenter une limpidité et une résistance aux chutes élevées, une excellente rigidité et une résistance au capitonnage permettant un aspect de qualité supérieure en rayon », déclare Hesam Tabatabaei, vice-président mondial du développement produit et innovation chez ProAmpac. « Le R-2050 offre une très haute résistance à la perforation et une excellente découpe directionnelle sans qu'il soit nécessaire de procéder à un rainurage au laser. Conçu avec une très haute résistance à la chaleur, le R-2050 permet d'atteindre des vitesses optimales, une large fenêtre de fonctionnement et des rendements élevés sur les lignes de scellage à grande vitesse, horizontales, verticales et à flux continu », ajoute M. Tabatabaei.

Le R-2050 utilise les graphiques flexographiques haute définition (HD) primés de ProAmpac et est disponible avec une finition mate ou brillante qui donne aux marques des emballages qui sortent du lot. En plus du R-2050, ProAmpac offre une gamme de solutions d'emballage flexible à base de film et de papier recyclable ProActive.

Venez voir des échantillons de ProActive Recyclable R-2050 au stand de ProAmpac (N34) lors du salon Packaging Innovations, les 15 et 16 février à Birmingham, en Angleterre. Pour organiser une réunion ou en savoir plus sur la manière dont ProAmpac peut vous aider à atteindre vos objectifs en matière d'emballage durable, contactez le service marketing à l'adresse [email protected] ou rendez-vous sur le site ProAmpac.com/Sustainability.

À propos de ProAmpac

ProAmpac est l'une des principales entreprises mondiales d'emballages souples offrant une gamme de produits complète, et fournissant à un marché mondial diversifié, des solutions d'emballage créatives, un service client de premier plan et des innovations primées. La conception de ProAmpac en matière de durabilité - ProActive Sustainability® - permet de fournir des produits d'emballage souple durables et innovants pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. Notre travail repose sur cinq valeurs fondamentales qui constituent la base de notre succès : Intégrité, Intensité, Innovation, Implication et Impact. Basée à Cincinnati, ProAmpac est détenue par Pritzker Private Capital ainsi que par la direction et des co-investisseurs. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site ProAmpac.com ou envoyez un courriel à l'adresse [email protected].

À propos de Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital s'associe à des entreprises du marché intermédiaire basées en Amérique du Nord et occupant des positions de leader dans les secteurs des produits manufacturés et des services. La base de capital différenciée sur le long terme de l'entreprise permet une prise de décision efficace, une grande flexibilité dans la structure des transactions et l'horizon d'investissement, et un alignement avec toutes les parties prenantes. Pritzker Private Capital crée des entreprises sur le long terme et constitue un partenaire idéal pour les entreprises entrepreneuriales et familiales. Pritzker Private Capital est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations unies. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site PPCPartners.com.

