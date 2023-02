Sauvetage de plus de 20 personnes en Turquie; Zoomlion est en route





CHANGSHA, Chine, le 9 févr. 2023 /CNW/ - Le 6 février, deux tremblements de terre de magnitude 7,8 se sont produits au sud-est de la Turquie vers 4 h (heure locale), causant de lourdes pertes humaines et matérielles. Zoomlion a immédiatement dépêché une équipe de sauvetage avec des excavatrices dans la province du Hatay, où les dégâts sont nombreux.

En tant que l'une des premières équipes de sauvetage chinoise sur les lieux, l'équipe de Zoomlion se bat depuis plus de 30 heures. À 15 h (heure locale), le 8 février, l'équipe de sauvetage de Zoomlion avait aidé à secourir plus de 20 personnes piégées. Les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours.

Après les tremblements de terre, selon les instructions de l'entreprise, la filiale de Zoomlion en Turquie a immédiatement dépêché une équipe de sauvetage composée d'ingénieurs et d'opérateurs de services professionnels, qui ont transporté des couvertures électriques, des médicaments d'urgence, de la nourriture et d'autres matériaux d'urgence nécessaires dans la zone sinistrée. L'entreprise a également expédié les cinq premières excavatrices dans la région sinistrée de la province du Hatay. L'équipe est arrivée sur les lieux vers 12 h 30 (heure locale), le 7 février, ce qui en fait l'une des premières forces de sauvetage chinoises à arriver sur les lieux de la catastrophe.

Dès son arrivée, cinq excavatrices de Zoomlion ont été affectées à différentes zones de sauvetage. Partout, on pouvait voir des bâtiments effondrés, brisés et fissurés. L'équipe a rencontré des difficultés lors de la première opération de sauvetage, car certains outils de concassage professionnels n'ont pas pu être utilisés en raison de la panne d'électricité locale. Pour assurer la sécurité des personnes piégées, des sauveteurs ont utilisé marteaux, alènes, pelles et autres outils manuels pour creuser un canal de sauvetage. Après plus de 3 heures, la première personne coincée a pu être secourue.

« Dès que notre équipe de sauvetage et nos excavatrices se sont retrouvées sur les lieux, nous avons immédiatement participé au sauvetage des personnes coincées dans un bâtiment de six étages qui s'était effondré. Pour l'instant, nous avons aidé à secourir quatre personnes coincées et nous tentons de venir au secours de deux soeurs », a déclaré M. Yu Ke, un ingénieur de service de Zoomlion qui a participé au sauvetage sur place.

Un autre membre de l'équipe de sauvetage de Zoomlion, M. Huang Yunbing, un ingénieur de service outre-mer de Zoomlion, a dit que la pénurie de générateurs avait rendu difficile le démantèlement de la maison détruite. « Il y avait une jeune fille d'environ 15 ans qui m'a beaucoup impressionné. Quand je suis entré dans le tunnel de sauvetage qui avait été dégagé, je l'ai aperçue sous un matelas et une dalle de pierre, la tête visible et capable de bouger. Elle pleurait faiblement et douloureusement. Après avoir déterminé que nous pouvions utiliser deux crics pour soulever la pierre, nous avons immédiatement pris un cric de la voiture et en avons emprunté un d'une équipe de sauvetage à proximité. Nous avons réussi à soulever la pierre un peu plus haut, puis à la sortir ».

Les efforts de l'équipe de sauvetage ont permis aux personnes coincées de garder espoir. Le 8 février à 15 h (heure locale), après plus de 30 heures de combats continus, l'équipe de sauvetage de Zoomlion avait secouru plus de 20 personnes coincées dans les décombres.

« En plus des cinq premières excavatrices, il y a maintenant plus de 20 excavatrices de Zoomlion dans la zone sinistrée. Nous agissons toujours en vertu de l'entente unifiée touchant le personnel local, l'équipement et les autres ressources pour assurer la progression harmonieuse des travaux de sauvetage et essayer de sauver encore plus de personnes coincées », a expliqué un responsable lié à la filiale de Zoomlion en Turquie.

