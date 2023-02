Cirba Solutions obtient un investissement supplémentaire de Marubeni pour développer la chaîne d'approvisionnement circulaire des matériaux pour batteries de VE





Marubeni investit 50 millions de dollars dans Cirba Solutions afin d'accroître son empreinte opérationnelle en matière de matériaux de batterie de qualité supérieure afin de soutenir une chaîne d'approvisionnement circulaire des véhicules électriques (VE).

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 9 février 2023 /PRNewswire/ ? Cirba Solutions, la plus grande et la plus complète entreprise de gestion des batteries et de traitement des matériaux pour les batteries en fin de vie et le rebut de fabrication de giga-usine, a annoncé aujourd'hui un investissement minoritaire de 50 millions de dollars de Marubeni Corporation (« Marubeni »). Cet investissement soutient également les efforts continus de Cirba Solutions visant à accroître rapidement son empreinte opérationnelle pour répondre aux besoins du marché et créer une chaîne d'approvisionnement durable des batteries en circuit fermé.

Grâce au vaste réseau mondial de Marubeni et à sa forte présence stratégique sur le marché de l'Asie-Pacifique avec les principaux fournisseurs de l'industrie des véhicules électriques, cet investissement répond à la nécessité de fournir des solutions plus durables pour les batteries en fin de vie et rebuts de fabrication qui aident à réduire l'impact environnemental, tout en comblant le déficit d'approvisionnement en matériaux essentiels nécessaires pour les véhicules électriques.

« Nous sommes heureux d'annoncer cet investissement supplémentaire alors que nous continuons à élargir notre division des métaux et des ressources minérales, en mettant l'accent sur la durabilité et une chaîne d'approvisionnement circulaire pour les batteries », a déclaré Manabe Kazumi, directeur général adjoint de la division des métaux et des ressources minérales de Marubeni Corporation. « Les connaissances et l'expertise de Cirba Solutions en matière de matériaux pour batteries, sa feuille de route stratégique pour la croissance et son engagement à aider les générations futures à travers ses opérations en font un partenaire idéal pour le service et l'approvisionnement du secteur en pleine croissance de l'électrification ».

On s'attend à ce que le rebut produit en usine soit la principale matière première de la masse noire au cours de la prochaine décennie, mais les batteries en fin de vie des véhicules électriques continueront de devenir une source plus importante de matières recyclables. L'approche verticale intégrée de Cirba Solutions et sa couverture d'un océan à l'autre lui permettent de soutenir les programmes de collecte nationaux et les besoins de fabrication régionalisés pour récupérer ces matériaux essentiels. Avec six installations opérationnelles actives stratégiquement situées et une septième qui devrait ouvrir à la fin de 2023 en Arizona, Cirba Solutions est le principal partenaire des fabricants à la recherche d'une approche en circuit fermé.

« Avoir Marubeni comme partenaire sur notre parcours est d'une grande valeur stratégique », explique David Klanecky, PDG de Cirba Solutions. « Ils sont présents dans diverses entreprises de la chaîne d'approvisionnement sur le marché des batteries lithium-ion, de l'approvisionnement en matériaux à la coordination logistique, et nous sommes heureux de nous associer à eux pour soutenir ce marché et partager la vision d'une économie circulaire ».

Ce plus récent investissement stratégique dans Cirba Solutions s'ajoute à l'investissement de 245 millions de dollars annoncé précédemment par EQT Instructure et à plus de 82 millions de dollars provenant de deux récentes subventions du ministère de l'Énergie de la Bipartisan Infrastructure Law.

À PROPOS DE CIRBA SOLUTIONS

Cirba Solutions est le fournisseur de services le plus fiable et le plus complet de l'industrie de la gestion des batteries en prenant les batteries en fin de vie, les traitant pour extraire les matériaux critiques et en les remettant dans la chaîne d'approvisionnement. Avec une plateforme opérationnelle et différenciée, la gamme complète de capacités répond à la demande en batteries lithium-ion et en chimie croisée, soutenant une chaîne d'approvisionnement circulaire pour l'industrie. Il est le leader des solutions de gestion du recyclage des batteries de bout en bout, offrant une logistique centrée sur la batterie, des solutions de programmes de collecte, des applications de seconde vie et la validation de la production de cathodes, avec des processus technologiques qui mettent l'accent sur la conformité environnementale. Cirba Solutions combine les ressources et l'expertise de Heritage Battery Recycling, Retriev Technologies et Battery Solutions.

www.cirbasolutions.com

Suivez Cirba Solutions sur LinkedIn et Twitter

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1997117/Cirba_Solutions_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 9 février 2023 à 11:23 et diffusé par :