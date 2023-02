Les Centers for Disease Control des États-Unis prolongent le contrat du système national de surveillance des eaux usées avec Biobot Analytics





CAMBRIDGE, Massachusetts, 9 février 2023 /PRNewswire/ -- Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont prolongé leur partenariat avec Biobot Analytics dans le cadre du système national de surveillance des eaux usées (NWSS) afin d'offrir aux communautés à travers le pays l'analyse des eaux usées pour y détecter la présence des agents responsables du COVID-19 et du mpox (anciennement variole du singe). Cette prolongation de six mois s'étendra jusqu'à la fin du mois de juillet 2023, et assurera la continuité des données pour le programme NWSS.

Dans le cadre du NWSS, Biobot fournit des données provenant de plus de 400 sites répartis dans plus de 250 comtés de 50 États et territoires américains, soit une couverture de 60 millions de personnes. Biobot analyse chaque site pour détecter le MPXV (le virus qui cause la variole), le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause le COVID-19), et effectue un séquençage génomique pour identifier les variantes du COVID-19. Ce programme s'est avéré inestimable pour démontrer l'impact d'un programme national coordonné de surveillance des eaux usées, et permet aux responsables fédéraux, étatiques et locaux de mieux suivre la prévalence et la propagation du COVID-19 et de la variole afin de mieux orienter les réponses en matière de santé publique.

« Les données cliniques étant de moins en moins disponibles, la surveillance des eaux usées est devenue un indicateur plus fiable de la prévalence du COVID-19 et permet aux responsables locaux de mieux comprendre la propagation du virus au sein de leurs communautés », a déclaré Newsha Ghaeli, présidente et cofondatrice de Biobot. De même, avec la baisse des cas de variole dans le pays, les eaux usées pourraient être le moyen de détecter une résurgence locale. « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec les CDC et de jeter les bases de l'expansion future du programme à d'autres maladies infectieuses et au-delà. »

Pour plus d'informations sur le succès du partenariat entre les CDC et Biobot dans le cadre du programme NWSS

