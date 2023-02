La Banque CIBC fait un don de 100 000 $ pour venir en aide aux victimes des tremblements de terre en Syrie et en Türkiye





TORONTO, le 9 févr. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle versait 100 000 $ pour appuyer les efforts de secours aux sinistrés des séismes qui ont frappé la frontière du sud-est de la Türkiye et de la Syrie, dont 50 000 $ iront à UNICEF Canada et 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne.

« Les effets du récent séisme en Syrie et en Türkiye ont été catastrophiques », s'est désolé Stephen Forbes, premier vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales, Banque CIBC. « La Banque CIBC se joint à ses clients, aux membres de son équipe et aux collectivités pour soutenir les efforts de secours urgent à la suite de cette tragique catastrophe naturelle. »

À mesure que l'ampleur de la destruction deviendra plus claire, UNICEF et la Croix-Rouge canadienne évalueront les dommages et aideront les personnes touchées par cette crise en fournissant des secours immédiats, des efforts de rétablissement continus et des activités de résilience. La Banque CIBC invite la population canadienne à aider les victimes en faisant un don à UNICEF Canada et à la Croix-Rouge canadienne.

