Près de 38 M$ pour soutenir des initiatives en mobilité durable





QUÉBEC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, annoncent le lancement d'un deuxième appel de projets pour le Programme d'aide financière aux activités de sensibilisation à la mobilité durable (MobilisActions) et le Programme d'aide aux nouvelles mobilités (NOMO). Ces derniers visent à offrir plus de services de mobilité durable et à favoriser leur adoption par la population.

Ce sont 29,8 M$ qui sont rendus disponibles dans le cadre du programme NOMO. Celui-ci vise à augmenter le nombre de services et d'options de mobilité durable en tirant profit de la technologie et des communications. Par exemple, ce programme pourrait faciliter la création d'une application qui intègre les services d'autobus, de vélopartage et d'autopartage dans une municipalité.

Le programme MobilisActions, doté d'un budget de 8,1 M$, a comme objectif de soutenir l'organisation d'activités de communication et de sensibilisation afin d'encourager l'adoption de comportements de mobilité plus durables. Concrètement, il pourrait permettre entre autres la mise en oeuvre d'un programme employeur pour encourager le personnel à utiliser le transport actif ou collectif dans ses déplacements.

Citations

« Offrir des solutions performantes, attrayantes et accessibles pour remplacer le voiturage en solo est essentiel pour stimuler le transfert modal. Notre gouvernement investit pour soutenir des initiatives qui vont dans cette direction. J'encourage les municipalités, les organismes et les entreprises admissibles à soumettre leur projet dès maintenant et à jouer un rôle encore plus actif dans la lutte contre les changements climatiques! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le secteur des transports est responsable de plus de 43 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) et d'une large part des émissions de contaminants atmosphériques. C'est donc un secteur où il y a encore beaucoup à faire et où les solutions passent inévitablement par l'innovation et l'utilisation des transports actifs, collectifs et partagés, ou encore électrifiés. Ces programmes visent à rendre pertinente et attrayante l'utilisation de ces divers modes de transport, en comparaison à l'auto solo, afin qu'ils soient adoptés par une majorité ».

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants

L'appel de projets en cours pour NOMO se termine le 15 mars 2023 et celui pour MobilisActions, le 30 avril 2023.

NOMO est financé par le Fonds des réseaux de transport terrestre et le Fonds d'électrification et de changements climatiques dans le cadre de l'action 1.2.1.4 du Plan de mise en oeuvre du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), qui vise à « soutenir le développement de la mobilité partagée ».

Le PEV 2030 vise à placer le Québec sur la bonne trajectoire pour atteindre sa cible de réduction des émissions de gaz è effet de serre (GES) pour 2030 et la carboneutralité d'ici 2050. Première politique-cadre d'électrification et de lutte contre les changements climatiques du Québec, le PEV 2030 édifie les bases d'une économie verte, résiliente face aux changements climatiques et plus prospère.

Liens connexes

Programme d'aide aux nouvelles mobilités

Programme d'aide financière aux activités de sensibilisation à la mobilité durable - MobilisActions

Plan pour une économie verte 2030

Politique de mobilité durable - 2030

