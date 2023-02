Takeda finalise l'acquisition de la filiale de Nimbus Therapeutics consacrée au programme TYK2





Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé le rachat de toutes les actions de Nimbus Lakshmi, Inc. ("Lakshmi") à Nimbus Therapeutics, LLC ("Nimbus") le 8 février 2023 (heure de l'Est), conformément à la convention d'achat d'actions, à l'issue de l'approbation par la Commission fédérale du commerce des États-Unis et de la satisfaction des autres conditions de clôture. L'entente avait été annoncée le 13 décembre 2022 : "Takeda va acquérir 100 % de la filiale de Nimbus Therapeutics consacrée au programme TYK2".

Après la finalisation de cette transaction, Takeda possède dorénavant TAK-279, anciennement connu chez Nimbus sous le nom NDI-034858. Avec les données de Phase 2b qui seront présentées au T4 de l'exercice 2022 et l'étude de Phase 3 sur le psoriasis qui devrait débuter en 2023, TAK-279 a le potentiel de démontrer une efficacité, une innocuité et une commodité de premier ordre pour le psoriasis ainsi que plusieurs autres maladies à médiation immunitaire, dont la maladie inflammatoire de l'intestin, l'arthrite psoriasique et le lupus érythémateux disséminé. Cette acquisition renforce le pipeline à un stade avancé en pleine croissance de Takeda et élargit potentiellement son impact sur le portefeuille et les patients pour de multiples indications, renforçant la capacité de Takeda à conserver une forte croissance mondiale à moyen et long terme.

« Avec notre projet d'acquisition annoncé en décembre, nous nous réjouissons d'avoir ajouté sans tarder TAK-279, un inhibiteur oral hautement sélectif de TYK2 qui présente un potentiel véritablement transformateur pour les patients souffrant de diverses maladies, à notre pipeline à un stade avancé », a déclaré Ramona Sequeira, présidente de la division chargée de la commercialisation du portefeuille mondial chez Takeda. « Ce programme est étroitement aligné sur notre stratégie et notre expertise dans les maladies à médiation immunitaire, et nous nous réjouissons à l'idée de partager prochainement de plus amples détails sur nos plans de développement. »

Selon les modalités de l'entente et suite à la clôture de la transaction, Takeda effectuera un paiement initial d'environ 4 milliards USD à Nimbus, après ajustement pour tenir compte d'éléments comme l'endettement et la situation des comptes fournisseurs de Lakshmi au moment de la clôture. Takeda effectuera par ailleurs deux paiements échelonnés à Nimbus, de 1 milliard USD chacun, après avoir réalisé des ventes annuelles nettes de 4 milliards USD et 5 milliards USD avec les produits développés à partir du programme TAK-279.

Takeda s'attend à ce que l'impact financier sur ses résultats d'exploitation consolidés pour l'exercice clos au 31 mars 2023 (exercice 2022), suite à la finalisation de la transaction, soit négligeable. Aucune modification n'est apportée aux prévisions consolidées de résultats d'exploitation de Takeda pour l'exercice 2022 ni aux orientations de gestion.

Takeda est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et axé sur la R&D, dont le siège social se trouve au Japon.

