Une vaste étude multicentrique en conditions réelles démontre que la plateforme Viz.ai permet de gagner des minutes cruciales dans la prise en charge de l'AVC





Viz.ai, le leader de la détection des pathologies et de la coordination des soins par l'IA, et TeleSpecialists LLC, une organisation de services de gestion appartenant à des médecins, qui s'engage à fournir des soins exceptionnels, urgents ou non, aux patients en neurologie et en psychiatrie par le biais de la télémédecine, a annoncé de nouvelles données présentées aujourd'hui lors de l'International Stroke Conference (ISC) ; lesdites données sont issues de l'étude VALIDATE (Validation of Artificial intelligence to LImit Delays in Acute stroke Treatment and Endovascular therapy). L'étude a démontré que l'utilisation par les hôpitaux de la plateforme de coordination des soins par l'IA de Viz a permis une réduction de 39,5 minutes de l'arrivée du patient au moment du premier contact avec le neuro-interventionniste en vue d'un éventuel traitement endovasculaire d'urgence.

« Dans le domaine du traitement de l'AVC, l'expression « Time is brain » vient du fait que lorsque le tissu cérébral est privé de sang oxygéné, environ deux millions de neurones meurent chaque minute », a déclaré Theresa Sevilis, DO, directrice de la recherche clinique chez TeleSpecialist et co-auteur de l'étude. « Les données de VALIDATE montrent que l'utilisation de la plateforme Viz a entraîné une diminution cliniquement importante du temps nécessaire à la reconnaissance de l'occlusion d'un gros vaisseau sanguin et à la prise de contact avec l'équipe d'intervention, ce qui pourrait se traduire par une diminution du nombre de neurones mourants et, au final, par de meilleurs résultats pour les patients. »

L'étude indépendante VALIDATE a analysé les données extraites des consultations pour accident vasculaire cérébral aigu vues par les neurologues de TeleSpecialists dans les services d'urgence de 166 établissements dans 17 États. Au total, 14 116 patients ont été inclus dans deux groupes : ceux qui ont été vus dans des hôpitaux utilisant l'IA (n=8 557) et ceux qui qui ont été vus dans des hôpitaux n'utilisant pas l'IA (n=5 559). L'étude a révélé que le délai moyen de notification neuro-interventionnelle pour l'IA était de 50 minutes comparativement au délai moyen de notification neuro-interventionnelle pour les non-AI qui était de 89,5 minutes (p <0,001), soit une différence de 39,5 minutes. Il est important de noter que l'amélioration statistiquement significative (p<0,01) du délai de reconnaissance d'un gros caillot et de prise de contact avec l'équipe neuro-interventionnelle dans les centres équipés de Viz s'est produite indépendamment du fait que le centre soit apte ou non à réaliser une thrombectomie.

« Ces données, qui résultent de la mesure de l'impact de notre plateforme sur les soins aux patients dans des conditions réelles, consolident les résultats que nous avons observés dans des études précédentes qui ont généralement impliqué un seul centre avec un nombre limité de patients », a déclaré Jayme Strauss, chef des services cliniques, Viz.ai. « Première étude multicentrique portant sur un grand nombre de patients, VALIDATE a comparé les résultats d'une même période entre les hôpitaux qui ont utilisé la plateforme Viz.ai et ceux qui n'ont pas utilisé de logiciel d'IA, éliminant ainsi l'effet confusionnel potentiel des changements de capacité de travail qui se produisent dans les hôpitaux au fil du temps. Cette étude scientifique étroitement contrôlée illustre clairement l'impact considérable de notre technologie. »

« Les résultats de VALIDATE démontrent une amélioration temporelle en termes de prise en charge d'urgence de l'AVC entre les centres équipés de Viz et ceux qui ne le sont pas, amélioration statistiquement considérable et très importante sur le plan clinique », a déclaré Thomas Devlin, MD, PhD, professeur de neurologie au centre des sciences de la santé de l'Université du Tennessee et coauteur de l'étude. « Le concept de l'étude a permis d'avoir une idée très méticuleuse et rigoureuse de la puissance de la plateforme Viz.ai pour favoriser le traitement de l'une des maladies les plus urgentes de toute la médecine. »

L'année passée, Viz.ai et TeleSpecialists ont annoncé un partenariat stratégique visant à coordonner les soins grâce à l'IA avec les principaux neurologues de la télémédecine pour optimiser le temps de traitement et améliorer les résultats pour les patients aux États-Unis.

Pour plus d'informations sur les résultats de l'étude, visitez le site de l'ISC.

À propos de Viz.ai, Inc.

Viz.ai est le pionnier de l'utilisation des algorithmes d'IA et de l'apprentissage machine servant à accélérer le diagnostic et les soins, qui touche plus de 200 millions de vies dans plus de 1 300 hôpitaux et systèmes de santé aux États-Unis et en Europe. La plateforme Viz, alimentée par l'IA, est une solution intelligente de coordination des soins qui permet d'identifier un plus grand nombre de patients atteints d'une maladie particulière, d'assurer la prise de décisions critiques au chevet du patient, d'optimiser les parcours de soins et de contribuer à améliorer les résultats. S'appuyant sur des données cliniques, la plateforme Viz apporte une importante valeur ajoutée aux patients, aux prestataires de soins et aux entreprises pharmaceutiques et de matériel médical. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site viz.ai.

À propos de TeleSpecialists, LLC

TeleSpecialists est un important fournisseur national de solutions de télémédecine (détenu par des médecins) pour les hôpitaux et les systèmes de santé focalisés sur la qualité ; il établit la norme en matière de services de neurologie et de psychiatrie à distance rapidement accessibles, qu'ils soient urgents ou pas.

