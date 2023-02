Avis aux médias- Les ministres Champagne et Anand se rendent à Washington D.C. pour promouvoir les partenariats économiques et de sécurité nationale entre le Canada et les États-Unis





OTTAWA, ON, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre de la Défense nationale, l'honorable Anita Anand, seront à Washington du 8 au 10 février pour rencontrer des chefs d'entreprise ainsi que des acteurs industriels et politiques clés pour faire progresser le partenariat Canada-États-Unis en matière d'économie et de sécurité nationale.

Lors de leur rencontres, les ministres discuteront du renforcement de l'intégration de la base industrielle de défense qui crée des emplois, de la croissance et de la résilience des deux côtés de la frontière.

Pendant leur séjour à Washington, les deux ministres participeront également à un petit-déjeuner causerie organisé par le Wilson Center sur le thème de la prospérité et la sécurité nationale en Amérique du Nord.

Petit-Déjeuner Causerie Wilson Center

Date : Le vendredi 10 février 2023

Heure : De 9 h 15 à 10 h 15 (heure de l'Est)

Lieu :

Wilson Center

1300 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC

20004, États-Unis

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec le Wilson Center ([email protected]) pour confirmer leur présence à l'événement. Il leur sera également possible de le visionner en direct.

Les ministres Champagne et Anand tiendront un point de presse à la conclusion de l'événement.

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : @innovationcanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 14:00 et diffusé par :