Dawex, Fraunhofer ISST et TNO s'accordent pour co-proposer un programme de pré-normalisation sur la transaction de données de confiance





Dawex, entreprise française de technologie d'échange de données, Fraunhofer ISST, organisme de recherche allemand, et TNO, organisme de recherche néerlandais, annoncent être parvenus à un accord pour co-proposer un programme d'ateliers du Comité Européen de Normalisation (CEN) sur la transaction de données de confiance (Trusted Data Transaction), initiant ainsi un processus de normalisation.

Pour relever les défis économiques, environnementaux et sociétaux, les organisations publiques, les institutionnels, les entreprises et les PME tirent pleinement parti de l'explosion des données. Ces acteurs accélèrent ainsi la circulation des données en les distribuant et les partageant au sein d'écosystèmes de données émergents. Les transactions de données devraient connaître une croissance exponentielle dans les années à venir, nécessitant des cadres clairs pour organiser, simplifier et sécuriser l'échange de données, en conformité avec les exigences réglementaires. La confiance est la pierre angulaire de l'échange de données, car elle cimente la relation et favorise la collaboration entre les parties prenantes de transactions de données.

Pour mieux comprendre la portée et les implications de l'expression « transaction de données de confiance » et anticiper les futures exigences de normalisation associées, un programme d'ateliers du Comité Européen de Normalisation (CEN) est lancé. L'un de ses objectifs est de développer des terminologies, des concepts et des mécanismes pour les éléments communs, en commençant par une réflexion sur les ancres de confiance. L'intention vise à créer un socle de référence sur lequel se baser lorsqu'on parle de transaction de données de confiance, ceci indépendamment de tout choix architectural ou de toute mise en oeuvre technique.

Les organisations intéressées par le programme peuvent manifester leur intérêt en s'inscrivant sur cette page, tandis que le CEN officialise le calendrier des réunions et la date de lancement.

« L'accord pour co-proposer un programme d'ateliers du Comité Européen de Normalisation sur la transaction de données de confiance, initié par Dawex, Fraunhofer ISST et TNO, est une étape essentielle pour aligner les parties prenantes sur une base normative commune. Cette base servira de référence pour accélérer les échanges de données entre les organisations, les industries et entre zones géographiques », déclare Fabrice Tocco, co-CEO de Dawex. « Alors que d'autres organisations rejoignent le programme, les résultats issus de ces travaux collaboratifs serviront tous les cas d'usage où les parties prenantes cherchent à établir la confiance dans le cadre de l'échange de données et de l'interconnexion des espaces de données. »

« Nous sommes ravis, en tant que co-proposeur, de contribuer au programme de pré-normalisation sur la transaction de données de confiance, initié par Fraunhofer ISST, Dawex et TNO. Ce programme structurant fournira des principes directeurs aux organisations qui cherchent à construire des espaces de données solides dans une économie de la donnée de confiance, » déclare le professeur Boris Otto, président du groupe Fraunhofer ICT et directeur exécutif du Fraunhofer Institute for Software and Systems Engineering ISST.

Berry Vetjens, directeur général a.i. ICT, Strategy et Policy à TNO, ajoute : « Le programme d'ateliers de pré-normalisation sur la transaction de données de confiance sera de nature à soutenir le développement de normes et contribuera aux initiatives européennes telles que le Data Space Support Center en proposant un terrain commun auquel se référer. »

A propos de Dawex

Dans une économie où la donnée est devenue un produit au potentiel illimité, doté d'une valeur propre, et source de nouveaux revenus, la technologie Dawex fournit aux organisations la solution technologique pour constituer des écosystèmes autour de plateformes d'échange de données répondant aux exigences réglementaires et aux enjeux de traçabilité et de sécurité. Dawex est le leader technologique de plateformes de data exchange, data sharing, data marketplace et data hub pour orchestrer le sourcing, la distribution et l?échange de données. Reconnue "Technology Pioneer" par le Forum Économique Mondial en 2020, Dawex est un membre actif de Gaia-X. Créée en 2015, Dawex est une société française qui étend ses activités commerciales en Europe, en Asie, aux Etats Unis et au Moyen Orient.

A propos de Fraunhofer

A propos de Fraunhofer

A propos de TNO

A propos de TNO

