Raymond James annonce la nomination d'Angela Lihnakis à titre de directrice principale de la succursale montréalaise de la firme





MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Raymond James Ltée, filiale canadienne de Raymond James Financial inc., société de courtage en valeurs mobilières, est heureuse d'accueillir Angela Lihnakis à titre de directrice principale de sa succursale d'entreprise de Montréal.

« Nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue à Angela à la tête de notre succursale montréalaise. Son expérience et son leadership seront d'excellents atouts pour Raymond James et cette importante succursale », a déclaré Micol Haimson, vice-présidente principale, directrice nationale, Groupe Gestion privée. « Angela jouera un rôle clé en soutenant nos conseillers de Montréal et de Brossard dans la croissance de leurs activités d'affaires et contribuera à élargir la présence de Raymond James alors que nous continuons d'attirer des professionnels de haut calibre au sein de la firme à Montréal. »

Angela Lihnakis se joint à Raymond James à titre de leader chevronnée : pendant plus de 25 ans, elle a occupé divers postes de haute direction au sein des divisions de gestion de patrimoine des particuliers, des entreprises et des particuliers dans le secteur des services financiers au Canada. Plus récemment, elle était chef adjointe du marché pour le compte de la division de gestion privée de l'une des six grandes banques canadiennes. Angela est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill avec une spécialisation en finance et en gestion des ressources humaines. Née et élevée à Montréal, Angela adore la culture unique de la ville et y vit avec sa famille.

« Je suis ravie de me joindre à Raymond James, car je crois que sa plateforme répond de façon unique aux besoins en gestion de patrimoine des investisseurs québécois et de leurs familles », a déclaré Angela. « C'est un plaisir de se joindre à cette équipe de conseillers de grande qualité et d'autres professionnels à la succursale et partout au Canada. Ces personnes sont très déterminées à améliorer la vie de leurs clients et la communauté. »

À propos de Raymond James

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, inc., une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. Société créée en 1962, Raymond James est fondée sur le principe de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d'actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d'environ 8 700 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James Financial, inc. et ses sociétés affiliées gèrent plus de 1,17 billion de dollars américains d'actifs clients sous gestion. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.raymondjames.ca/fr-ca.

