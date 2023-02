Uniphore fait l'acquisition de la startup française Hexagone





Uniphore, le leader en IA conversationnelle et en automatisation, annonce ce jour l'acquisition de la startup Hexagone, proposant une solution de fusion des signaux comportementaux provenant de diverses données vocales, visuelles ou textuelles permettant de mieux comprendre les comportements humains grâce à l'intelligence artificielle (IA).

Avec cette acquisition, Uniphore dote sa plateforme « X », leader du marché, d'améliorations substantielles en sciences comportementales, assurant que les conversations et requêtes des clients soient résolues avec précision et empathie. Dans le cadre de cette acquisition, le fondateur et CEO d'Hexagone Camille Srour, docteur en psychologie comportementale, ainsi que son équipe de data scientists, rejoignent Uniphore.

Les conversations humaines sont complexes. Plusieurs facteurs entrent en jeu lorsque nous discutons, comme notre ton, nos expressions faciales, notre débit vocal et le choix de nos mots. Avec l'intégration de la technologie Hexagone à la plateforme X d'Uniphore, les entreprises pourront désormais fusionner tous les signaux comportementaux provenant du traitement automatique du langage naturel (NLP), de systèmes d'extraction des connaissances basés sur l'IA, et de l'analyse du ton de la voix, pour augmenter et assister les humains dans le travail de demain. Avec cette solution de fusion, Uniphore peut aider tout un chacun à réaliser son travail avec plus de confort et de précision, et permettre un meilleur engagement des clients.

« Les conversations sont au coeur de chaque entreprise. Être capable d'en extraire la valeur est essentiel à leur succès dans un environnement concurrentiel », d'après Umesh Sachdev, co-fondateur et CEO d'Uniphore. « Cette acquisition apporte des capacités uniques à notre plateforme X, en en faisant la seule capable de fusionner ensemble des signaux critiques des différentes modalités comportementales à l'oeuvre dans une conversation. Cela procure en bout de course la bonne information aux organisations pour faire que chaque conversation compte ».

« Dès le départ, nous avons développé Hexagone avec la vision d'amener les conversations, et les pépites d'information que nous en extrayons, au prochain échelon », a déclaré Camille Srour, co-fondateur d'Hexagone. « Nous sommes ravis de rejoindre Uniphore et sa plateforme d'IA conversationnelle et d'automatisation, qui va permettre de propulser notre technologie d'analyse émotionnelle et sa portée auprès de clients du monde entier ».

L'acquisition d'Hexagone complète le portefeuille d'innovation d'Uniphore, qui inclut l'IA émotionnelle, les développements no code/low code et les systèmes d'extraction des connaissances basés sur l'IA. Au service de clients issus de divers secteurs allant des télécommunications aux services financiers en passant par la santé et l'hôtellerie, Uniphore a également clôturé un tour de financement de 400 millions de dollars en 2022 à une valorisation de 2,5 milliards de dollars.

Pour plus d'informations, visitez : www.uniphore.com; https://uniphore.wistia.com/medias/pryzhcr7nf

