Enmacc se lance dans le négoce des Garanties d'Origine après avoir finalisé la deuxième clôture de son cycle de financement de série B





Enmacc GmbH, la principale plateforme de négoce d'énergie de gré à gré (OTC) en Europe, a lancé les Garanties d'Origine (GO) sur sa plateforme de demande de devis (RFQ), obtenant un succès immédiat avec les premières transactions conclues la semaine dernière.

Cette décision vient en réponse immédiate au besoin manifeste de décarbonation dans toutes les industries, ainsi qu'aux besoins changeants des clients d'Enmacc. Désormais, les 450 clients pourront négocier des GO avec la même technologie puissante RFQ que pour l'électricité et le gaz, et accéder immédiatement à un tout nouveau pool de liquidités.

Ce lancement intervient sept semaines seulement après la deuxième et dernière clôture du cycle de financement de série B, au cours duquel la société de capital-risque technologique Bayern Kapital a rejoint le groupe d'investisseurs principal d'Enmacc. La somme à 8 chiffres recueillie sera utilisée pour renforcer la position d'Enmacc en Europe et introduire un commerce de biens environnementaux autre que les GO, comme les certificats d'émission de CO2 et les certificats de compensation carbone, qui seront également négociables sur la plateforme.

Jens Hartmann, PDG d'Enmacc, déclare : « Bayern Kapital est un partenaire de longue date et nous sommes très heureux de la confiance et du soutien qu'il nous apporte. Cela renforce nos efforts de numérisation de l'industrie du négoce de l'énergie et nous conforte dans notre conviction que nous pouvons mieux répondre aux besoins de nos clients avec une plateforme multi-produits. Nous sommes ravis d'avoir franchi une nouvelle étape et de voir nos clients échanger des GO de manière transparente sur notre plateforme. »

À propos d'Enmacc GmbH

Enmacc est la plus grande plateforme de négoce OTC d'Europe pour l'énergie. Élaborée par des commerçants pour des commerçants, Enmacc numérise le processus de négoce de l'énergie. Les acteurs du marché peuvent mener leurs activités plus rapidement, de manière plus complète et avec un meilleur contrôle via la plateforme numérique de l'entreprise. Enmacc bénéficie de la confiance de plus de 450 clients et forme un réseau croissant de près de 2 000 revendeurs appartenant à diverses institutions, notamment les fournisseurs d'énergie, les entreprises industrielles, les maisons de négoce de l'énergie et les services publics.

Enmacc utilise désormais sa position sur le marché européen pour accélérer la transition énergétique. En plus de l'électricité et du gaz, l'entreprise a commencé à introduire un commerce de biens environnementaux comme les Garanties d'Origine et bientôt les certificats d'émission de CO2, qui seront également négociables sur la plateforme.

Enmacc, dont le siège social est situé à Munich, en Allemagne, a été fondée en 2016. L'entreprise technologique B2B de premier plan possède une équipe diversifiée et grandissante.

