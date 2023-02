GSoft acquiert Didacte, une compagnie de systèmes de gestion de l'apprentissage en entreprise





Une stratégie innovante qui permet à GSoft d'élargir sa gamme de produits et d'offrir à ses clients le porte-folio le plus complet en matière d'expérience employé.

MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, GSoft, une compagnie de logiciels bien établie qui améliore l'expérience employé, est fière d'annoncer sa nouvelle acquisition, Didacte, une compagnie basée à Québec offrant un système de gestion de l'apprentissage en entreprise qui soutient et optimise le développement professionnel. Ce nouvel ajout soutiendra la mission de GSoft : créer les meilleurs produits qui rendent le travail plus simple, plus humain et plus efficace.

GSoft a l'intention de poursuivre son élan de croissance des dernières années et cette acquisition est une étape importante dans sa stratégie pour élargir son offre de produits afin de fournir plus de valeur à ses clients.

De plus, Didacte est un ajout essentiel à l'offre de GSoft pour aider les clients à améliorer l'expérience employé en proposant à ces derniers des possibilités d'apprentissage. Pour aider les entreprises à se développer et à prospérer, l'une des principales tendances en ressources humaines est de bonifier les compétences des employés. Le transfert vertical des apprentissages sera le moteur de la prochaine vague de technologies éducatives et aidera les employés à progresser dans leur carrière.

«?Nous sommes parfaitement alignés avec Didacte en termes de valeurs, de mission et de complémentarité de produits. GSoft travaille également à combler d'autres besoins dans l'offre d'expérience employé en travaillant sans relâche pour trouver de nouveaux produits, dont un qui devrait être lancé dans les prochains mois?», a déclaré Simon de Baene, CEO de GSoft.

Didacte permettra à GSoft d'offrir à ses clients une plateforme d'apprentissage en ligne pour créer et diffuser des formations sur une plateforme facile à utiliser, tant pour l'entreprise que pour ses employés. Une organisation pourrait utiliser le nouveau produit de GSoft pour héberger ses modules d'apprentissage en entreprise ou des modules externes offerts aux clients et aux partenaires commerciaux. En plus de fournir un emplacement central pour le stockage et la diffusion du matériel d'apprentissage, un système de gestion de l'apprentissage (Learning Management System--LMS) fournit des outils pour le suivi de la participation, l'évaluation des performances, la création de rapports et d'autres fonctions.

«?Notre objectif a toujours été d'offrir aux petites et moyennes entreprises un outil qui soutient leur croissance en plaçant les employés au coeur de leur succès. Le partenariat avec GSoft était la prochaine étape logique pour augmenter l'impact et la portée de Didacte auprès d'une audience sensibilisée à l'importance de l'expérience employé tout en continuant de soutenir les entreprises locales. », a déclaré Mathieu Dumont, PDG de Didacte.

«?L'annonce d'aujourd'hui marque ce que nous espérons être le début d'une série de futures acquisitions réussies. L'acquisition de Didacte est une étape clé dans l'exécution de notre stratégie de croissance, qui consiste à amplifier la présence de GSoft, tout en gagnant des parts de marché sur les marchés existants et nouveaux. L'ajout d'un produit de gestion de l'apprentissage dans la famille GSoft est une étape importante, alors que nous travaillons vers notre objectif de développer un écosystème de produits interconnectés. Nous occupons une position favorable et nous sommes convaincus d'être sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de croissance dans les mois et les années à venir?», a ajouté Martin Gourdeau, président et directeur général de GSoft.

GSoft se trouve à un stade inspirant et prometteur de son évolution et prévoit de créer de la valeur à long terme et de maintenir la dynamique. L'entreprise se positionne comme un leader et met en place un cadre adapté pour encourager l'émergence de technologies innovantes.

À propos de GSoft

GSoft est l'entreprise indépendante à l'origine d'une famille de produits logiciels qui améliorent l'expérience employé alors que le monde du travail continue d'évoluer. Nous repensons la façon dont nous travaillons pour développer des outils intuitifs qui rendent le travail plus facile, plus humain et plus efficace. Un logiciel à la fois. GSoft permet aux entreprises de gérer de façon fluide leur transformation numérique avec ShareGate, aide les dirigeants à contribuer à la performance, à l'engagement et à la reconnaissance de leurs équipes avec Officevibe, et l'accueil de nouveaux employés avec Softstart.

L'équipe de GSoft compte plus de 400 employés passionnés, unis autour d'un même objectif : permettre aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes au travail, ce qui répond à un besoin croissant, puisque nos logiciels font la différence pour des dizaines de milliers d'entreprises dans plus de 100 pays. Ces marques de confiance nous dynamisent et nous inspirent pour continuer à construire la prochaine génération de solutions qui changeront le travail en mieux.

À propos de Didacte

Didacte est une jeune entreprise québécoise qui offre un système de gestion de l'apprentissage hébergé sur le Web pour les PME. Didacte croit que le partage des connaissances est un levier stratégique pour la croissance des organisations, car la formation contribue à l'amélioration continue du personnel tout en améliorant les processus internes. Le système de gestion de l'apprentissage de Didacte permet aux entreprises d'accélérer l'intégration des employés, d'uniformiser les pratiques et de renforcer les compétences de leurs équipes grâce à une expérience d'apprentissage personnalisée. Avec une petite équipe de 10 personnes, Didacte est un partenaire stratégique qui propulse la croissance de plus de 400 entreprises dans le monde, en leur fournissant un outil simple et efficace, un accompagnement, des contenus gratuits et un support de haut niveau. Didacte a gagné et conservé des parts de marché compétitives grâce à des évaluations exceptionnelles de ses clients, des interfaces faciles à utiliser et des relations d'affaires authentiques. Ces relations ont été la principale motivation de l'entreprise pour construire un système de gestion de l'apprentissage de première classe et ainsi contribuer à la transformation technologique des RH.

SOURCE GSoft

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 07:00 et diffusé par :