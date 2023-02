/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce pour supporter les communautés noires du Canada/





GATINEAU, QC, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Ahmed Hussen, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, le secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Diversité et Inclusion), Paul Chiang et la députée de London Ouest, Arielle Kayabaga, feront une annonce importante dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour améliorer les résultats sociaux et économiques des communautés noires.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 8 février 2023



Heure : 9 h 15 (HNE)



Lieu : Foyer de la Colline du Parlement

Bloc de l'Ouest - 2ème étage

111, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Seuls les membres accrédités de la tribune de la presse peuvent participer, en personne à la séance. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

