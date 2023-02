Denodo nommé Customers' Choice dans le 2023 Gartner® Peer Insightstm "Voice of the Customer": Data Integration Tools





Denodo, leader de la gestion des données, a annoncé aujourd'hui avoir été nommé Customers' Choice dans le Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Data Integration Tools, le rapport du 25 janvier 2023. Avec une note globale de 4,4 sur 5*, Denodo est l'un des trois Gartner® Magic Quadranttm for Data Integration Tools Leaders à recevoir le Customers' Choice pour 2023, et est le seul fournisseur à avoir reçu cette reconnaissance pendant trois années consécutives.

La liste complète des avis et évaluations des utilisateurs de Gartner Peer Insights pour la plateforme Denodo est disponible ici.

« Gartner Peer Insights est une plateforme gratuite d'examen et d'évaluation par les pairs conçue pour les décideurs en matière de logiciels et de services d'entreprise. Les examens passent par un processus strict de validation et de modération afin de s'assurer qu'ils sont authentiques ». Selon Gartner, « cette perspective agrégée par les pairs peut jouer un rôle clé dans le processus d'achat, car elle se concentre sur les expériences directes des pairs dans la mise en oeuvre et l'exploitation d'une solution ».

Dans le 2023 Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Data Integration Tools, des clients de Denodo ont déclaré :

« Gartner définit l'intégration des données comme la discipline comprenant les modèles architecturaux, les méthodologies et les outils qui permettent aux entreprises d'obtenir un accès et une fourniture cohérents de données à travers un large éventail de sources de données et de types de données afin de répondre aux exigences de consommation de données des applications professionnelles et des utilisateurs finaux. Les outils d'intégration de données permettent aux entreprises d'accéder, d'intégrer, de transformer, de traiter et de déplacer des données couvrant différents points de terminaison et à travers n'importe quelle infrastructure pour prendre en charge leurs cas d'utilisation d'intégration des données. » Selon Gartner, « les fournisseurs placés dans le quadrant supérieur droit des quadrants « Voice of the Customer » sont reconnus par la distinction Gartner Peer Insights Customers' Choice, marquée par un badge Customers' Choice. Les fournisseurs reconnus satisfont ou dépassent à la fois l'expérience globale moyenne du marché et l'intérêt et l'adoption utilisateur moyens du marché. »

« Nous croyons que le fait d'être reconnu comme un Customers' Choice pour la troisième année consécutive témoigne de la confiance de nos clients dans nos produits et services et de la valeur que nous leur offrons », déclare Ravi Shankar, vice-président principal et responsable du marketing chez Denodo. « Alors que nos clients nous donnent leurs avis et évaluations positifs, nous continuons à nous efforcer de leur fournir les meilleurs produits et services. »

* Sources : Gartner, Gartner Peer Insights ?Voice of the Customer': Data Integration Tools, Peer Contributors, 25 janvier 2023. Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Ehtisham Zaidi, Sharat Menon, Robert Thanaraj, Nina Showell 17 août 2022.

À propos de Peer Insights

Gartner Peer Insights est une plateforme publique qui offre des examens vérifiés et directs des logiciels et services d'entreprise par des professionnels de l'informatique expérimentés.

Avis de non-responsabilité requis

Notations et examens basés sur 55 examens au 30 novembre 2022. Gartner est une marque déposée et une marque de service et Magic Quadrant et Peer Insights sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'étranger et sont utilisées dans le présent document avec autorisation. Tous droits réservés.

Le contenu de Gartner Peer Insights se compose des opinions des utilisateurs finaux individuels sur la base de leurs propres expériences avec les fournisseurs répertoriés sur la plateforme, ne doit pas être interprété comme des déclarations de fait, ni ne représente les points de vue de Gartner ou de ses filiales. Gartner n'approuve aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ce contenu et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, à l'égard de ce contenu, quant à son exactitude ou son exhaustivité, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier.

Gartner n'approuve aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les cotes les plus élevées ou d'autres désignations. Les publications de recherche de Gartner se composent des opinions de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, à l'égard de cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier.

À propos de Denodo

Denodo est un leader de la gestion des données. La plateforme primée Denodo est la principale plateforme d'intégration, de gestion et de fourniture de données, utilisant une approche logique pour permettre la BI en libre-service, la science des données, l'intégration de données hybride/multicloud, et les services de données d'entreprise. Réalisant plus de 400 % de retour sur investissement et des millions de dollars de bénéfices, les clients de Denodo dans les grandes et moyennes entreprises opérant dans plus de 30 secteurs d'activités ont amorti leur investissement en moins de 6 mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.denodo.com ou appelez le +1 877 556 2531 (États-Unis) / +44 (0) 20 7869 8053 (Royaume-Uni) / +65 6950 7489 (Singapour).

