Wisor AI, une société de la fintech, obtient un financement de 8 millions de dollars pour moderniser la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Wisor AI, une solution logicielle avancée de réservation de fret, a levé 8 millions de dollars lors d'une levée de fonds dirigée par Team8. Ce financement facilitera la mission de Wisor, qui consiste à numériser le secteur de la chaîne d'approvisionnement mondiale et à donner aux transitaires les moyens de planifier, de fixer les prix et de réserver une expédition en quelques secondes, au lieu de plusieurs heures ou jours.

Mise à part les récentes innovations sectorielles destinées aux différents acteurs de la chaîne de valeur, comme les places de marché et les entreprises de fret numériques, Wisor a spécialement mis au point une solution logicielle pour répondre aux besoins des transitaires - ceux qui gèrent la majorité du volume de fret aujourd'hui.

La solution plug and play de Wisor automatise non seulement le processus manuel fastidieux d'agrégation des données de tarification mais aussi l'optimisation des itinéraires d'expédition dans l'ensemble de l'écosystème mondial du fret, y compris les compagnies aériennes, maritimes, routières et ferroviaires. Cela permet aux transitaires de produire plus avec moins de ressources, d'améliorer les taux de réponse et de consacrer plus de ressources au développement de leurs activités. En plus de l'automatisation de la tarification, les algorithmes évolués de Wisor optimisent continuellement la tarification en arrière-plan, même après que la réservation a été faite, ce qui offre aux transitaires de nouvelles opportunités pour réduire leurs coûts et accroître leurs marges.

La plateforme de Wisor offre à ses clients internationaux une solution tout en un qui s'intègre organiquement dans leurs systèmes et capacité de travail existants. En numérisant l'itinéraire, la tarification et les devis, la plateforme pourra également s'étendre à d'autres services à valeur ajoutée tels que les paiements, le financement et l'assurance.

L'opportunité consistant à transformer le marché du transport de marchandises est considérable. Aujourd'hui, on compte environ 300 000 transitaires dans le monde, dont 100 000 rien qu'aux États-Unis qui génèrent 23,3 billions de dollars de marchandises livrées aux consommateurs. Cet énorme marché est susceptible d'être perturbé, car il ne dispose pas des outils et des technologies nécessaires pour faire entrer les opérations d'expédition dans l'ère numérique. Wisor s'efforce de donner aux transitaires les moyens d'être compétitifs dans un environnement difficile, caractérisé par une forte volatilité des prix et une dépendance à l'égard de processus manuels obsolètes.

« En tant qu'entrepreneur, je suis fasciné par les industries traditionnelles qui s'appuient encore fortement sur des processus manuels et des outils hérités », a déclaré Raz Ronen, PDG et cofondateur de Wisor AI. « La complexité de la gestion de la chaîne d'approvisionnement s'est accentuée ces dernières années en raison des perturbations mondiales causées par la COVID-19. Wisor a trouvé un moyen de numériser ce secteur sans exiger des transitaires qu'ils changent fondamentalement leur mode de fonctionnement actuel, ce qui rend l'adoption fluide, tout en profitant des avantages de la numérisation. »

« Team8 est ravie de diriger la levée de fonds de Wisor AI afin de soutenir sa mission consistant à faire entrer la chaîne d'approvisionnement dans l'ère numérique », a déclaré Hadar Siterman Norris partenaire de Team8 Capital. « Avec une vision claire de l'offre d'une solution de bout en bout pour tous les processus d'expédition de fret, Wisor occupe une position unique pour devenir un acteur clé dans ce secteur important, très fragmenté et de plus en plus complexe. Nous avons hâte de travailler avec Raz, Eiran, Ido et l'équipe de Wisor, qui apportent des années d'expertise en gestion de la chaîne d'approvisionnement, en apprentissage automatique, en données et en IA. »

La levée de fonds de Wisor a également bénéficié de la participation d'Ocean Azul, de Hico Investment Group, ainsi que d'investisseurs en pré-amorçage tels que fresh.fund, Atooro Fund, The Dock, Seed IL Ventures et Izaki Ventures.

À propos de Wisor

Wisor AI est une solution logicielle avancée de réservation de fret visant à moderniser l'industrie mondiale de l'expédition de fret qui gère la livraison de tout ce que nous utilisons, portons et consommons. La solution plug & play de l'entreprise constitue une solution globale de devis automatisée, permettant aux transitaires de générer des devis et de communiquer en quelques minutes avec les clients de façon automatique. L'intégration fluide et la technologie de pointe de Wisor permettent à plus de 300 000 sociétés d'expédition de fret traditionnelles d'accroître leur efficacité, de réduire leurs coûts et d'accroître leurs marges. La société a été fondée en 2021 et a son siège social à Tel Aviv, en Israël. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.wisor.ai/

À propos de Team8

Team8 est un groupe de capital-risque qui crée et investit dans des technologies les plus innovantes dans les secteurs comme les technologies financières, la cybersécurité, les données et la santé digitale. Nous nous appuyons sur notre compréhension approfondie du domaine concerné, la technologie de pointe et l'expérience directe dans la mise sur pied de société pour créer des partenariats avec des entrepreneurs lors de la création de sociétés globalement prospères, tout en investissant dans les jeunes sociétés actives dans les champs d'intérêt du groupe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.team8.vc.

