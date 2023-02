WiTricity recharge des bus électriques autonomes sans fil, une première dans le secteur





WATERTOWN, Massachusetts, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- WiTricity , leader de la recharge sans fil des véhicules électriques (VE), a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Yutong Bus , première marque de bus en Chine, afin de permettre la recharge sans fil des bus électriques autonomes de Yutong.

Il s'agit de la toute première application commerciale de la recharge sans fil pour un bus électrique autonome, WiTricity proposant une fonctionnalité majeure dans l'un des systèmes de transport public les plus avancés au monde.

« Nous sommes très heureux de cette première démonstration concrète avec Yutong Bus de la recharge sans fil pour une autonomie à grande échelle, a déclaré Alex Gruzen, PDG de WiTricity. À mesure que l'autonomie évolue, la logistique de la recharge et de l'entretien devient de plus en plus critique. La recharge sans fil des VE par WiTricity peut favoriser la prochaine génération de transport et de logistique électrifiés. »

Le déploiement commercial de la recharge sans fil des bus électriques de YuTong fera ses débuts à Zhengzhou, en Chine, sur le minibus autonome Xiaoyu 2.0. Ce bus autonome de niveau 4, qui peut accueillir 10 passagers, peut parcourir 150 km sans avoir à recharger la batterie.

Les chargeurs WiTricity Halo® simplifient la recharge puisqu'il n'est plus nécessaire de brancher le véhicule. Cette caractéristique est particulièrement importante pour les transports en commun, où les cordons et les câbles lourds et encombrants nécessaires peuvent provoquer des chutes, qui sont la principale cause d'accidents du travail pour les conducteurs commerciaux. Alors que les solutions de transit pour les navettes et les bus autonomes se développent dans le monde entier, la recharge sans fil jouera un rôle clé dans le maintien de ces véhicules sur la route.

WiTricity a jusqu'à présent déployé son système de recharge sans fil pour VE dans des véhicules de tourisme, notamment le HongQi de FAW et le GV60 de Genesis . Des essais sont également en cours sur les taxis , illustrant l'utilisation de la recharge sans fil pour offrir aux taxis des « power snackstm » (pauses énergétiques) pendant qu'ils attendent leur prochaine course. Les bus Yutong sont les premiers véhicules commerciaux autonomes à faire la démonstration de la recharge sans fil.

À propos de WiTricity

WiTricity est le pionnier de la recharge sans fil pour les véhicules électriques, à la tête du développement et de la mise en oeuvre de la technologie de résonance magnétique sur les véhicules particuliers et commerciaux. La technologie de la société s'appuie sur de nombreux brevets et constitue la base des normes mondiales ratifiées en matière de recharge sans fil des VE, notamment les normes SAE, ISO et GB. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de niveau 1 se tournent vers WiTricity pour accélérer l'adoption des VE en éliminant les problèmes de recharge, en rendant le V2G sans fil toujours disponible et en préparant le terrain pour l'autonomie de demain.

