Avis aux médias - Consultation parlementaire sur le Régime de rentes du Québec - La FTQ a bien l'intention de s'opposer à l'augmentation de l'âge minimum de la retraite à 62 ou à 65 ans

QUÉBEC, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, Magali Picard, sera en point de presse ce mercredi 8 février, au salon Jacques-L'Archevêque, au 1050, rue des Parlementaires, à Québec, pour commenter le projet du gouvernement de la CAQ de modifier le Régime de rentes du Québec. Par la suite, la présidente de la FTQ présentera le mémoire de la centrale devant la Commission des finances publiques.

Dans sa consultation, le gouvernement propose entre autres de repousser l'âge minimal d'accessibilité à la retraite, qui est de 60 ans, à 62 ou à 65 ans, et de transformer le régime à prestations déterminées en un régime à prestations cibles, ce qui aura pour effet de rendre le régime moins généreux et d'appauvrir les retraités et les retraitées.

La FTQ a bien l'intention de s'opposer à ces mesures et invite le gouvernement de la CAQ à amorcer un véritable dialogue social avec la société civile plutôt que d'adopter une stratégie de confrontation.

AIDE-MÉMOIRE Quoi : Conférence de presse, à 14 h, salon Jacques-L'Archevêque, situé au 1050, rue des Parlementaires, édifice André-Laurendeau (1er étage), Québec.

Suivie de la présentation du mémoire de la FTQ, à 15 h 50, à l'Hôtel du Parlement, salle Marie-Claire-Kirkland.



Date : 8 février 2023



Qui : La présidente de la FTQ, Magali Picard

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

