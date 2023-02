Carbios nomme quatre nouveaux administrateurs afin de renforcer son expertise en commercialisation, croissance, et recherche scientifique internationale





Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce la nomination de quatre nouveaux membres à son Conseil d'administration.

Karine AUCLAIR, professeure de chimie à l'Université McGill, Sandrine CONSEILLER, ancienne PDG d'Aigle, Amandine DE SOUZA, Directrice Générale du BHV MARAIS, d'Eataly et des achats maison, bricolage et loisirs du groupe Galeries Lafayette, et Mateus SCHREINER GARCEZ LOPES, Directeur monde de la transition énergétique et des investissements chez Raizen, ont tous été nommés membres du Conseil d'administration de Carbios. Trois des nouveaux membres disposent d'une expertise solide et éprouvée dans diverses industries couvrant la mode, le commerce de détail et l'énergie, ainsi que dans le développement commercial et la gestion du changement sur des marchés et des secteurs à forte croissance dans le monde entier. La nouvelle expertise scientifique permettra de poursuivre la progression de la recherche de Carbios sur les solutions biologiques pour le cycle de vie des plastiques et des textiles. Une sensibilité aux enjeux de RSE et des résultats avérés dans ce domaine ont également été un facteur clé de sélection pour rejoindre le Conseil d'administration. Leur vision stratégique combinée à leur solide expérience de l'industrie et leurs engagements en matière de RSE soutiendront Carbios dans ses plans industriels et commerciaux.

Dans la nouvelle structure, la Prof. Karine AUCLAIR succède à Jacqueline LECOURTIER, Sandrine CONSEILLER à Jean FALGOUX, Amandine DE SOUZA à Alain CHEVALLIER, et Mateus SCHREINER GARCEZ LOPES à Jean-Claude LUMARET.

"Nous remercions Jacqueline Lecourtier, Jean Falgoux, Alain Chevallier et Jean-Claude Lumaret pour leur forte contribution à Carbios au cours des années, ayant permis à la Société de se développer depuis la phase initiale de R&D jusqu'au stade de pré-commercialisation. Alors que Carbios se dirige maintenant vers sa phase industrielle et commerciale, et vers son internationalisation, les nouvelles expertises rejoignant le Conseil d'administration seront clées afin d'assurer le succès de l'entreprise", a commenté Philippe POULETTY, Président du Conseil d'administration de Carbios. " De plus, l'élection de trois nouvelles femmes au Conseil d'administration, la Prof. Karine Auclair, Sandrine Conseiller et Amandine De Souza, auxquelles s'adjoint Mateus Schreiner Garcez Lopes, tous aux parcours professionnels remarquables et complémentaires, et qui partagent notre passion à contribuer à une planète plus durable par une innovation de pointe, est un signal fort de l'engagement de Carbios envers les critères ESG. "

NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Prof. Karine AUCLAIR est professeure de chimie à l'Université McGill et titulaire du « Tier 1 Canada Research Chair » sur les antimicrobiens et les enzymes vertes. Elle a reçu de nombreux prix au fil des années, dont le « Clara Benson Award » de « Canadian Society of Chemistry », le « McGill Tomlinson Professorship », le « Leo Yaffe Teaching Award » et le « McGill Fessenden Professorship », pour n'en citer que quelques-uns. Chimiste bio-organique de renommée internationale, elle a apporté des contributions scientifiques importantes dans les domaines de la résistance antimicrobienne, de la biocatalyse et de l'enzymologie. Ses recherches ont donné lieu à plusieurs brevets, notamment dans le domaine de la dépolymérisation enzymatique en boucle fermée du PET non-traité et à haute cristallinité . Ses travaux ont fait l'objet de près de 100 publications approuvées par des pairs dans des revues à fort impact, et sont souvent mis en avant par les médias. En tant que leader reconnue dans son domaine, elle est souvent invitée à prendre la parole lors de conférences industrielles et universitaires dans le monde entier, et à examiner des thèses et des demandes de subvention pour des institutions internationales.

Prof. Karine AUCLAIR : « Grâce à mon expertise en matière d'enzymes dans les mélanges humides-solides, je suis ravie de rejoindre le Conseil d'administration de Carbios et de contribuer au développement et à la croissance du biorecyclage et de la biodégradation des plastiques. »

Sandrine CONSEILLER est l'ancienne Directrice Générale d'Aigle (la marque française emblématique et engagée dans la mode durable). Avant de rejoindre Aigle, Sandrine a été Vice-Présidente Exécutive Groupe Marketing & Branding chez Lacoste (une autre marque de mode française historique) de 2011 à 2015. Elle a contribué au redressement de la maison Lacoste avec une forte croissance et de nombreux prix professionnels dont plusieurs « Cannes Lions Awards ». Elle a également été membre du Conseil d'administration. Sandrine a commencé sa carrière chez Unilever et a passé 20 ans à diriger le business international au sein de diverses divisions, principalement dans « Personal Care », en Amérique latine, en Europe et en Asie. Sandrine est également membre du Conseil d'administration de Phildar (la marque emblématique de maille française), membre du Conseil d'administration de Raise Sherpa (le premier fonds de dotation philanthropique dédié aux start-ups) et partenaire financier de NEO FOUNDERS (un fonds de capital-risque parrainant les start-ups à impact).

Sandrine CONSEILLER : « C'est avec un sentiment de privilège et beaucoup d'humilité que je rejoins le Conseil d'administration de Carbios pour prendre part à une aventure de transformation qui aura un impact à la fois sur les industries de la mode et de la beauté, ainsi que sur le monde que nous laisserons à nos enfants. »

Amandine DE SOUZA est Directrice Générale du BHV MARAIS (grands magasins français de commerce de détail, de décoration et de mode), d'Eataly (franchise de concept de gastronomie italienne) et des Achats Maison, Bricolage et Loisirs du Groupe Galeries Lafayette depuis 2018. Elle est membre de son Comité Exécutif depuis 2020. Amandine a 17 ans d'expérience dans des entreprises de taille et de gouvernance très différentes : de l'entreprise familiale à la multinationale en passant par la start-up. Elle a été Directrice Générale France chez Westwing (une start-up d'e-commerce) de 2015 à 2018. De 2009 à 2015, elle a été Directrice Internationale Marchandises au sein du groupe Casino (distribution alimentaire et non-alimentaire). Auparavant, elle a travaillé comme consultante stratégique chez Bain & Company au sein de leur division « Distribution et Grande Consommation » en France et à l'international.

Amandine DE SOUZA : « Je suis ravie de rejoindre le Conseil d'administration de Carbios, une entreprise extrêmement innovante qui a à coeur de contribuer à diminuer la pollution plastique. Je serai aux côtés de l'entreprise pour soutenir son développement international et trouver les meilleurs moyens d'améliorer ses performances. »

Mateus SCHREINER GARCEZ LOPES est Directeur Mondial de la Transition Energétique et des Investissements chez Raizen (leader mondial de la bioénergie au Brésil) où il dirige la technologie, le développement de nouvelles activités et la propriété intellectuelle. Il était auparavant Directeur Mondial de l'Innovation et du Développement Commercial dans le secteur des produits chimiques renouvelables chez Braskem (le plus grand producteur de résines thermoplastiques des Amériques et le plus grand producteur mondial de biopolymères). Avant de rejoindre le monde de l'entreprise, Mateus a occupé plusieurs postes de chercheur et d'enseignant en biologie synthétique et en génie métabolique dans des universités au Mexique, en Allemagne, aux États-Unis et au Brésil. Il est également membre du Conseil d'administration d'Iogen Energy Corporation, Vice-Président du Conseil d'administration de l'association brésilienne de bio-innovation et membre du comité consultatif de l'initiative énergétique du MIT.

Mateus SCHREINER GARCEZ LOPES : « Je suis ravi de participer à la mission de Carbios qui consiste à remodeler les industries du plastique et du textile avec des procédés circulaires. Carbios a su se doter d'une équipe de scientifiques et d'entrepreneurs de haut niveau, et en rejoignant le Conseil d'administration, mon expertise dans la mise sur le marché de nouvelles technologies renouvelables aidera à concevoir sa stratégie de R&D et de commercialisation. »

Membres du Conseil d'administration de Carbios:

Dr. Philippe POULETTY, Président

Prof. Karine AUCLAIR

Sandrine CONSEILLER

Prof. Juan DE PABLO

Amandine DE SOUZA

Vincent KAMEL

Emmanuel LADENT

Isabelle PARIZE

Laurent SCHMITT, représentant BOLD (Business Opportunities for l'Oréal Development)

Mateus SCHREINER GARCEZ LOPES

Nicolas SEEBOTH, représentant Michelin Ventures

Alen VUKIC, censeur

Découvrez les biographies de chaque membre sur le site de Carbios : https://www.carbios.com/fr/gouvernance/

À propos de Carbios :

Fondée en 2011 par Truffle Capital, Carbios est une société de biotechnologie développant, en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques innovants et compétitifs. Par son approche unique associant la biologie et la plasturgie, Carbios vise à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et aux enjeux de la transition écologique en relevant un défi majeur de notre époque : la pollution plastique et textile. La technologie de recyclage enzymatique développée par Carbios déconstruit tout type de déchet PET (le polymère dominant dans les flacons, barquettes, textiles en polyester) en ses constituants de base qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au vierge. Cette première mondiale a été saluée en avril 2020 par la communauté scientifique internationale à travers une publication en Une de la prestigieuse revue Nature. Après avoir démarré avec succès son démonstrateur industriel à Clermont-Ferrand en 2021, Carbios vient de franchir une nouvelle étape clé vers l'industrialisation de son procédé avec le démarrage de la construction d'une première usine en partenariat avec Indorama Ventures.

En 2017, Carbios et L'Oréal ont co-fondé un consortium pour contribuer à l'industrialisation de sa technologie de recyclage. Engagés à développer des solutions innovantes pour le développement durable, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe ont rejoint le Consortium en avril 2019. En 2022, Carbios a signé un accord avec On, Patagonia, PUMA, et Salomon, en vue de développer des solutions augmentant la recyclabilité et la circularité de leurs produits.

La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usage unique en PLA (polymère biosourcé). Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables à température ambiante, en intégrant les enzymes au coeur même de ces plastiques.

Pour en savoir plus : www.carbios.com / Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) est éligible au PEA-PME et bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l'éligibilité des titres de la Société à l'investissement des Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI)

Le communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

