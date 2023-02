Le Centre d'excellence CYENS est la première organisation de l'UE à lancer un outil eLucid pour les licences express





NICOSIE, Chypre, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- Le Centre d'excellence CYENS a lancé un outil eLucid pour les licences express. eLucid est une solution SaaS (Software as a Service) primée, qui alimente les plateformes de licences de propriété intellectuelle pour certaines des plus grandes universités et organisations de transfert de technologie et de recherche au monde. CYENS a ouvert son portail eLucid à l'adresse https://innedge.cyens.org.cy/ , créant une nouvelle façon de diffuser les résultats des projets menés par les universitaires de CYENS auprès d'un large public, offrant ses solutions innovantes, des services de conseil, d'éducation et de formation ainsi que l'accès à des laboratoires spécialisés pour des organisations à Chypre et à l'étranger en un clic avec un temps de transaction minimal.

Olga Shvarova, responsable de l'innovation chez CYENS, a déclaré : « Nous sommes ravis de mettre en oeuvre la solution de licences entièrement automatisée pour étendre nos opérations de licences, monétiser nos solutions numériques et octroyer des licences de PI non exclusives. eLucid nous permet de relever les défis posés par la gestion des contrats pour les applications gratuites générant un impact et d'autres actifs de PI à faible coût et à volume élevé tout en libérant le temps nécessaire à son personnel de gestion de l'innovation afin qu'il puisse se consacrer à des opportunités de plus grande envergure. »

Ed Maughfling, chargé de la réussite des clients chez eLucid, estime que le lancement de la vitrine des solutions de licence de CYENS marque une étape importante pour eLucid : « CYENS est notre premier client de l'UE à lancer eLucid et nous espérons voir de nombreuses autres organisations européennes s'engager dans un avenir proche avec des licences express. » Jose Fernandez, responsable produit chez eLucid, a ajouté : « Nous sommes très heureux d'accueillir CYENS et sommes impatients de travailler avec une organisation qui souhaite tirer le meilleur parti possible des caractéristiques uniques d'eLucid afin de maximiser leur impact et atteindre un public plus large. »

À propos d'eLucid

eLucid a été conçu à UCL Business (UCLB), le bureau de transfert des technologies de l'University College de Londres (Technology Transfer Office University College London), en réponse aux défis auxquels il était confronté dans la gestion d'un grand nombre de demandes de licence de PI.

Aujourd'hui, plus de 20 organisations publiques de recherche au Royaume-Uni, aux États-Unis et maintenant en Europe sont abonnées à ses services hébergés.

À propos de CYENS

Le centre d'excellence CYENS est une entreprise conjointe de trois universités publiques chypriotes (l'Université de Chypre, l'Université technologique de Chypre et l'Université ouverte de Chypre), de la municipalité de Nicosie et de deux partenaires internationaux renommés, l'Institut d'informatique Max Planck, en Allemagne, et l'University College de Londres, au Royaume-Uni. Le centre CYENS est financé par le programme Horizon 2020 de l'UE et par le gouvernement de la République de Chypre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.cyens.org.cy/ .

Contact

