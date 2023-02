Le studio d'effets visuels REAL by FAKE ouvre un bureau à Mexico





Après Montréal et Los Angeles, l'entreprise part à la conquête du marché de l'Amérique latine

MONTRÉAL, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le studio québécois d'effets visuels, de post-production et d'animation REAL by FAKE (RBF) ouvrira un studio à Mexico. Il s'agira de son troisième studio après ceux de Montréal (1996) et de Los Angeles (2016). Cette nouvelle a été annoncée aujourd'hui dans le cadre de la mission d'affaires dirigée par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, à Mexico.

En pleine expansion, les marchés mexicain et sud-américain représentent une occasion d'affaires majeure actuelle et future pour l'entreprise. « Nous estimons que d'ici la fin de 2024, ce bureau va générer plus de 30% de nos revenus, indique Marc Côté, fondateur et président de RBF. Mexico est un centre culturel important dans un milieu très riche sur le plan de la créativité. Notre présence au Mexique nous permettra à la fois d'accroître notre expertise et d'accéder à un vaste bassin d'artistes en effets visuels. Elle contribuera aussi au rayonnement de l'expertise québécoise dans l'industrie. »

La direction de REAL by FAKE a eu l'occasion de s'entretenir un peu plus tôt aujourd'hui avec Valérie Plante. Il a été notamment question des perspectives et des infrastructures de l'industrie de la post-production, de l'animation et du VFX à Montréal, et de la contribution de RBF au rayonnement de Montréal à Mexico. « Montréal rayonne aux quatre coins du monde grâce à la vitalité de ses secteurs culturel et créatif. C'est avec fierté que je constate que l'ambition des esprits créatifs derrière le studio REAL by FAKE fera briller notre métropole au Mexique grâce à l'ouverture prochaine d'un tout nouveau studio, à Mexico. Cette expansion permettra de découvrir de nouveaux talents et de développer de nouveaux partenariats entre les artistes de Montréal et du Mexique, qui profitera certainement aux deux villes », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Déjà à l'oeuvre

Des partenariats avec des sociétés présentes au Mexique avaient été envisagés, mais très vite, l'idée d'un studio indépendant a pris le dessus. « Cela nous procure une plus grande agilité pour implanter nos méthodes de travail et collaborer rapidement et efficacement avec l'équipe de Montréal. »

Un plan d'échange avec les artistes de Montréal et de Mexico permettra d'ailleurs à chacun d'apprendre et d'échanger sur les meilleures pratiques. De plus, en raison de l'actuelle crise de ressources, RBF pourra éventuellement recruter des artistes de Mexico afin qu'ils apportent leur expertise au studio montréalais.

RBF comptera comme clients des producteurs locaux et les divisions sud-américaines des grandes plateformes de diffusion continue comme Amazon Prime Video et Netflix. Déjà, son équipe est à l'oeuvre et réalise des projets. Des ententes sont aussi en voie d'être conclues avec plusieurs diffuseurs de contenus originaux mexicains.

Une équipe d'étoiles à la direction

C'est dans le quartier de Colonia Narvarte , dans un studio entièrement neuf et doté des plus récentes technologies, que RBF s'est établie. Ce bureau sera d'abord mené par l'actuelle équipe de direction, en collaboration avec des gestionnaires et des artistes locaux. Selon le plan d'affaires, le studio va s'autogérer à partir de 2024. L'organisation prévoit dès sa première année embaucher une centaine d'artistes, dont des animateurs 2D et 3D.

Les associés actuels de RBF Mexico sont :

Marc Côté : président et fondateur de RBF ;

; Claude Gagnon , conseiller et investisseur : ex-président de Technicolor Creative Services. Ce titan de l'industrie est reconnu pour sa grande expertise dans l'industrie du film et de la télévision;

: ex-président de Technicolor Creative Services. Ce titan de l'industrie est reconnu pour sa grande expertise dans l'industrie du film et de la télévision; Scot Evans , chef de la direction média 3+1 : ancien vice-président exécutif, développement des affaires, de Technicolor. Il compte plus de 30 ans d'expérience dans l'audiovisuel et les effets spéciaux aux États-Unis, à Vancouver et au Mexique;

: ancien vice-président exécutif, développement des affaires, de Technicolor. Il compte plus de 30 ans d'expérience dans l'audiovisuel et les effets spéciaux aux États-Unis, à et au Mexique; Alejandro M. Cardoso : président sortant du conseil d'administration de l'agence de communication Publicis pour l'Amérique latine et associé à Mexico de la société montréalaise de planification, conception, production et intégration d'oeuvres d'art MASSIVart.

« Nous tenons à remercier la déléguée générale du Québec à Mexico, Stéphanie Allard-Gomez, et son équipe ainsi qu'Investissement Québec International pour leur accompagnement, dit Marc Côté. Ils représentent des leviers indispensables à la croissance des entreprises du Québec en Amérique latine. »

Former les artistes du futur

En vertu d'un partenariat avec l'école Escena , RBF implantera aussi à Mexico un écosystème liant éducation et industrie pour former des artistes d'excellence en animation et en effets visuels. Escena forme des artistes en animation 2D et 3D, art conceptuel et scénarisation. Elle accompagnera aussi des professeurs locaux travaillant dans les studios de RBF à Mexico. Enfin, elle offrira des stages en entreprise aux diplômés, à l'image d'une collaboration existante à Montréal avec l'Institut Grasset.

À propos de REAL by FAKE

Fondée en 1996 par l'ingénieur Marc Côté, REAL by FAKE (RBF) est une des rares entreprises de son secteur dont l'actionnariat est 100% québécois. Elle est réputée pour ses effets visuels réalistes et ses services de postproduction pour les films, séries télé et autres productions audiovisuelles.

Partenaire du regretté et acclamé réalisateur Jean-Marc Vallée, RBF est vite devenue une référence en création de contenus audiovisuels en Amérique du Nord. Elle est reconnue tant pour ses succès critiques que commerciaux, dont CRAZY, Young Victoria, Café de Flore, Coda, Demolition, Wild, The Dallas Buyers Club, Big Little Lies, Sharp Objects, The Morning Show, Mister Robot, Black Summer, Moonfall, Lost City, Little Fires Everywhere et The Watchmen.

Au fil des ans, son équipe a récolté de nombreux prix internationaux, dont le Génie des meilleurs effets visuels pour Café de Flore, mais aussi des prix 3-D, Guild et Telly, entre autres pour les effets visuels, le divertissement 3D, la post-production et le motion design.

