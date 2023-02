/R E P R I S E -- La CDPQ acquiert 50 % de l'A25 de Montréal auprès de Transurban/





La Concession A25 forme un réseau essentiel de 7,2 km composé d'une autoroute et d'un pont à péage desservant le grand Montréal et sa population

Au terme de cette transaction, l'A25 comptera pour la première fois un groupe québécois parmi ses actionnaires

MONTRÉAL, le 6 févr. 2023 /CNW/ - La CDPQ, un groupe mondial d'investissement, annonce aujourd'hui avoir conclu une entente avec Transurban afin d'acquérir une participation de 50 % dans la Concession A25, un lien de 7,2 km composé d'une autoroute et d'un pont à péage qui constitue un élément essentiel du réseau de transport du grand Montréal.

Par cette transaction de 355 millions de dollars, la CDPQ fait l'acquisition d'un actif de qualité supérieure qui joue un rôle essentiel pour la communauté du grand Montréal et pour le transport de marchandises au Québec et dans l'Est du Canada. Avec une participation de 50 %, la CDPQ détiendra le co-contrôle de la Concession A25. Il s'agit du deuxième partenariat majeur entre la CDPQ et Transurban, l'un des acteurs les plus importants du secteur à l'échelle mondiale. En 2021, la CDPQ a investi avec celui-ci dans WestConnex, le plus grand projet d'infrastructure routière d'Australie.

Desservant le nord-est de Montréal et l'est de Laval, cette route à péage se caractérise par son approche durable, offrant des itinéraires plus rapides et efficaces, tant en voiture et en transport en commun qu'à vélo et à pied.

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef Infrastructures de la CDPQ, a déclaré : «?L'autoroute 25 joue un rôle essentiel pour de nombreux résidents du grand Montréal. Elle réduit les temps de déplacement, diminue la congestion sur d'autres artères et facilite le transport en commun entre Montréal et la Rive-Nord. La CDPQ investit ainsi dans un actif structurant pour la mobilité des personnes et des biens au Québec. Nous sommes impatients de travailler avec Transurban afin d'assurer la meilleure expérience possible aux usagers de l'autoroute 25.?»

Scott Charlton, président et chef de la direction de Transurban, a ajouté : «?Il s'agit du deuxième partenariat entre Transurban et CDPQ depuis la récente transaction de WestConnex. Nous avons constaté à quel point la CDPQ est un partenaire constructif, compétent et collaboratif et nous sommes ravis de poursuivre cette excellente relation de travail. Les deux parties sont alignées sur les aspirations à long terme pour le marché nord-américain, et nous sommes impatients de poursuivre de nouvelles opportunités ensemble.?»

La transaction n'aura aucune incidence sur les usagers de l'A25. Les différents modes de paiement et portails de service, tels que le site Web et le centre de service à la clientèle, continueront de fonctionner comme à leur habitude, à l'instar des mesures de gratuité des péages mises en place par le gouvernement du Québec pour les propriétaires de véhicules électriques.

La clôture de la transaction est prévue pour le 31 mars, sous réserve des conditions normales de clôture et des approbations et autorisations appropriées.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2022, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 391,6 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

