Agility : Les cadres de la logistique considèrent la récession de 2023 comme « probable » ou « certaine »

La plupart des entreprises restent attachées à l'objectif « zéro émission » et aux projets concernant les marchés émergents, malgré des perspectives peu encourageantes

DUBAI, EAU, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- Près de 70 % des cadres de la logistique mondiale disent qu'ils se préparent à la récession en raison de la hausse des coûts, du ralentissement de la demande et de la perturbation continue de la chaîne d'approvisionnement découlant de la bataille de la Chine pour contenir la COVID, de la guerre de la Russie en Ukraine et de l'impact du changement climatique.

Quatre-vingt-dix pour cent des 750 professionnels du secteur interrogés dans le cadre de l' indice des marchés émergents 2023 d'Agility déclarent également que leurs coûts d'expédition, de stockage et autres coûts logistiques restent bien supérieurs aux niveaux pré-pandémiques de début 2020.

« Les transporteurs et les expéditeurs ressentent les effets de la hausse des prix de l'énergie, des marchés du travail tendus et d'une inflation plus large, même si les taux de fret ont baissé et que les ports ont éliminé les arriérés de cargaison », a déclaré Tarek Sultan, vice-président d' Agility . « Trois ans après le début de la pandémie, il y a encore beaucoup de volatilité dans les chaînes d'approvisionnement. Maintenant, il y a une nouvelle incertitude alors que les consommateurs et les entreprises retirent leurs dépenses et leurs embauches. »

L'enquête et l'indice constituent le 14e instantané annuel d'Agility sur le sentiment de l'industrie et le classement des 50 principaux marchés émergents du monde. L'indice classe les pays pour leur compétitivité globale en fonction de leurs forces logistiques, de leur climat commercial et de leur état de préparation numérique -- facteurs qui les rendent attrayants pour les prestataires logistiques, les transitaires, les transporteurs aériens et maritimes, les distributeurs et les investisseurs.

La Chine et l'Inde, les deux plus grands pays du monde, ont conservé leurs places au premier et au deuxième rang du classement général. Les Émirats arabes unis, la Malaisie, l'Indonésie, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Thaïlande, le Mexique et le Vietnam ont complété le top 10. La Turquie, n° 10 en 2022, a chuté à la 11e place. L'Afrique du Sud (24e) et le Kenya (25e) se sont classés en tête des pays d'Afrique subsaharienne.

Les pays du Golfe Arabique - EAU, Qatar, Arabie Saoudite et Oman - ont une nouvelle fois offert les meilleures conditions pour les affaires. La Malaisie, avec le 4e meilleur environnement pour les affaires, est le seul pays non membre du Golfe à figurer dans le top 5.

La Chine et l'Inde sont en tête pour la logistique nationale et internationale. L'Inde a gagné quatre places pour devenir le numéro un de la préparation numérique, suivie par les Émirats arabes unis, la Chine, la Malaisie et le Qatar.

Plus bas dans l'échelle, les classements ont été plus volatils que lors de toutes les années précédentes de l'indice. Les conflits, les sanctions, le tumulte politique, les faux pas économiques et les retombées continues de la COVID ont nui à la compétitivité de l'Ukraine, de l'Iran, de la Russie, de la Colombie, du Paraguay et d'autres pays. Parmi les pays qui ont fait un bond en avant dans certaines catégories : le Bangladesh, le Pakistan, la Jordanie, le Sri Lanka et le Ghana.

Faits saillants de l'indice 2023

SONDAGE

· Engagement neutralité carbone ? 53 % des responsables de la logistique affirment que leur entreprise s'est engagée à atteindre une neutralité carbone, et 6,1 % affirment que leur entreprise a atteint cet objectif.

· Changement climatique - La moitié d'entre eux déclarent que le changement climatique est un problème auquel leur entreprise doit faire face, tandis que 18 % affirment qu'il les affecte déjà.

· Marchés émergents ? 55 % disent qu'ils seront plus agressifs en matière d'expansion et d'investissement sur les marchés émergents ou qu'ils laisseront leurs plans existants inchangés malgré les craintes de récession.

· Expédition numérique ? Selon les personnes interrogées, le principal avantage est l'amélioration du suivi et de la visibilité ; le principal inconvénient est la gestion des erreurs/exceptions.

· Ukraine ? 97 % indiquent que leurs entreprises ont souffert d'une hausse des coûts ou d'autres problèmes de chaîne d'approvisionnement en raison du conflit Russie-Ukraine.

· Chine ? Les entreprises qui prévoient de réduire leur dépendance à l'égard des sources d'approvisionnement chinoises et celles qui prévoient de se développer en Chine sont à égalité. Mais seuls 11 % des personnes interrogées affirment que l'empreinte manufacturière de leur entreprise est la même qu'avant la COVID.

· Économies du Golfe ? L'innovation, la technologie et les bonnes conditions pour les petites entreprises sont considérées comme les facteurs les plus importants pour réduire la dépendance des pays du Golfe vis-à-vis du pétrole et du gaz.

· Afrique ? Les responsables de la logistique estiment que la zone de libre-échange continentale africaine (AfCTA) présente de grands avantages pour l'Afrique, malgré la lenteur de sa mise en oeuvre.

CLASSEMENT DES PAYS

· Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les classements globaux étaient les suivants : EAU (3), Arabie saoudite (6), Qatar (7), Turquie (11), Oman (12), Bahreïn (14), Koweït (15), Jordanie (16), Maroc (20), Égypte (21), Tunisie (32), Liban (33), Iran (36), Algérie (41), Libye (50).

· Classements en Afrique sub-saharienne : Afrique du Sud (24), Kenya (25), Ghana (29), Nigeria (34), Tanzanie (37), Ouganda (43), Éthiopie (45), Mozambique (46), Angola (48).

· Classement général de l'indice en Asie : Chine (1), Inde (2), Malaisie (4), Indonésie (5), Thaïlande (8), Vietnam (10), Philippines (18), Kazakhstan (22), Pakistan (26), Sri Lanka (30), Bangladesh (35), Cambodge (38), Myanmar (49).

· Classements pour l'Amérique latine : Mexique (9), Chili (13), Brésil (19), Uruguay (23), Pérou (27), Colombie (28), Argentine (31), Équateur (39), Paraguay (40), Bolivie (44), Venezuela (47).

· En Europe : Russie (17); Ukraine (42).

Transport Intelligence (Ti), une entreprise d'analyse et de recherche de pointe pour l'industrie de la logistique, a compilé l'indice depuis son lancement en 2009.

John Manners-Bell, directeur général de Ti, a déclaré : « Il n'est pas possible de surestimer les défis auxquels les pays émergents ont été confrontés au cours des deux dernières années. Les tensions géopolitiques se sont combinées à l'incertitude financière et aux effets persistants de la pandémie pour créer un environnement d'affaires et d'investissement toujours plus complexe. Le rôle que joue l'indice logistique des marchés émergents Agility en fournissant un aperçu de ce paysage environnemental volatil et incertain est plus critique que jamais. »

Indice logistique des marchés émergents 2023 d'Agility : agility.com/2023Index

À propos d'Agility

Agility est un leader mondial dans le domaine des services de la chaîne d'approvisionnement, de l'infrastructure et de l'innovation. C'est un pionnier sur les marchés émergents. Agility est un opérateur multi-business, avec des entreprises qui comprennent une entreprise de parcs logistiques qui est l'un des plus grands propriétaires privés d'entrepôts et de biens immobiliers industriels au Moyen-Orient et en Afrique, une entreprise de services d'aviation, une entreprise de logistique de carburant liquide, et des entreprises qui offrent la numérisation des douanes, des services d'infrastructure à distance, l'activation du commerce électronique et la logistique numérique, et l'immobilier commercial et la gestion des installations. Agility est également un investisseur dans l'innovation, la durabilité et la résilience, avec un portefeuille croissant de partenaires d'investissement cotés et non cotés qui cherchent à remodeler leurs industries respectives dans une série de secteurs.

