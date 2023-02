Roman Dubczak nommé président des conseils d'administration de CIBC Mellon





Dan Smith quitte son poste de président des conseils d'administration de CIBC Mellon après cinq ans de service.

TORONTO, le 6 févr. 2023 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui que Roman Dubczak, vice-président, Marchés des capitaux CIBC, a été nommé président du conseil d'administration de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et du conseil d'administration de la Compagnie Trust CIBC Mellon. Roman Dubczak présidera les deux conseils à compter du 20 février 2023. Il remplace Daniel J. Smith, qui quitte ses fonctions de président des deux conseils.

Roman Dubczak est responsable des relations avec la clientèle importante et de la stratégie, ainsi que des occasions stratégiques, à Marchés des capitaux CIBC. Il est membre des comités de direction et de gestion de Marchés des capitaux CIBC et du conseil d'administration de Marchés mondiaux CIBC inc. M. Dubczak est entré au service de la Banque CIBC en 1992 et a occupé divers postes liés aux marchés financiers. Auparavant, il a dirigé les équipes Banque d'investissement, réseau mondial, Actions mondiales et Marchés des titres de participation, ainsi que l'unité Émission de titres de créance de sociétés, de la Banque CIBC. M. Dubczak est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Toronto et d'une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business; il détient les titres de CA, de CPA, de CFA et de IAS.A. Il a également été président du conseil de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM).

« Nous tenons à féliciter Roman pour sa nomination à titre de président de nos conseils d'administration et nous nous réjouissons à l'idée de profiter de ses connaissances et de ses liens solides avec le secteur canadien des placements », a déclaré Mal Cullen, chef de la direction de CIBC Mellon. « L'approche et le leadership de Roman, de même que ses relations privilégiées à l'échelle de la CIBC, nous aideront sans aucun doute énormément à offrir davantage de solutions d'entreprise à nos clients au Canada. »

« Au nom de l'équipe de CIBC Mellon, nous tenons à remercier Dan Smith pour son leadership à titre de président des conseils et pour sa disponibilité au cours des prochains mois à titre de conseiller qui assurera une transition en douceur. Dan a su nous faire connaître une croissance exceptionnelle au cours des cinq dernières années, et nous apprécions ses nombreuses contributions à la réussite de notre entreprise », a ajouté M. Cullen.

CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon, et peut être utilisée comme terme générique pour faire référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés. On peut consulter la liste complète des membres du conseil d'administration sur le site Web de CIBC Mellon à www.cibcmellon.com

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 31 décembre 2022, CIBC Mellon détenait plus de 2 400 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 31 décembre 2022, avait 44 300 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

