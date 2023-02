La Banque Scotia donne aux clients du contrôle sur leurs placements en lançant l'outil Investisseur futé Scotia





Un nouvel outil accessible directement en ligne et au moyen d'un appareil mobile vient s'ajouter aux conseils des spécialistes de la Banque Scotia offerts en succursale ou en mode virtuel

TORONTO, le 6 févr. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia donne aux clients un plus grand contrôle sur leurs placements en lançant l'outil Investisseur futé Scotia de Conseils+, une toute nouvelle plateforme qui trouve des solutions correspondant aux objectifs des clients en appariant en temps réel des recommandations produites par l'intelligence artificielle et des conseils personnalisés.

Lancé par l'entremise de Placements Scotia Inc., le courtier en fonds communs de placement affilié à la Banque Scotia, l'Investisseur futé Scotia simplifie et intègre l'expérience de placement grâce à un système de génération de conseils s'appuyant sur l'intelligence artificielle qui aide les clients à créer, planifier, surveiller et tenir à jour leurs objectifs financiers. Accessible directement sur un appareil mobile ou en ligne, l'outil se veut un complément aux conseils des spécialistes offerts en personne dans les succursales ou en mode virtuel.

La Banque Scotia utilise l'Investisseur futé pour servir ses clients depuis le début de 2022, et ces derniers ont maintenant accès à la même plateforme au moyen de leurs appareils mobiles et ordinateurs. Ils peuvent ainsi obtenir des recommandations en matière d'épargne et de placement, qu'il s'agisse de produits de placement à court terme comme des comptes d'épargne à intérêt élevé ou des CPG, ou à plus long terme comme des fonds communs, le tout en fonction des objectifs, de l'horizon de placement et du profil de risque de chacun.

Le lancement de l'Investisseur futé Scotia arrive à point dans une période où les Canadiens cherchent à mieux contrôler leurs placements tout en continuant de recevoir les conseils personnalisés de leur conseiller de confiance de la Banque Scotia. Selon un sondage récent de la Banque Scotia sur la confiance des investisseurs canadiens, 28 % d'entre eux gèrent eux-mêmes au moins une partie de leurs placements, mais seulement 5 % d'entre eux utilisent des services de placement en ligne automatisés. Environ 70 % des investisseurs ont recours à un conseiller en finances pour les aider à gérer leurs placements. L'investisseur futé Scotia est un outil souple qui s'adapte aux préférences de chaque client.i

« Les clients interviennent maintenant plus activement dans la gestion de leurs finances - d'autant plus qu'ils disposent de plusieurs outils en ligne accessibles dans le centre Conseils+ de la Banque Scotia, a déclaré James Popalis, vice-président, Rendement des activités de détail, Banque Scotia. Les clients veulent avoir du pouvoir et du contrôle grâce à l'accès et à l'information que leur procurent les placements autogérés; par ailleurs, l'importance des conseils professionnels et personnalisés leur permettant d'investir en toute confiance est plus grande que jamais. L'Investisseur futé Scotia les aidera à atteindre leurs objectifs financiers en leur offrant les conseils, le contrôle et la confiance nécessaires pour investir par eux-mêmes, tout en ayant la possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller agréé. »

La Banque Scotia lance l'Investisseur futé dans le cadre d'un partenariat exclusif avec SigFig, une société de technologie financière américaine. La Banque devient ainsi la première institution financière à proposer la technologie exclusive de SigFig à des clients au Canada.

« SigFig est fière de proposer sa plateforme numérique de placement aux clients de la Banque Scotia. Il s'avère particulièrement important pour ceux qui commencent à bâtir leur patrimoine d'avoir accès aux bonnes solutions financières, adaptées à leurs objectifs et à leur horizon de placement, affirme Mike Sha, chef de la direction et cofondateur de SigFig. Ensemble, nous transformons la façon dont les clients interagissent avec la Banque Scotia en créant une expérience de planification et de conseil accessible, souple et sans tracas. »

__________________________________ i SOURCE : Sondage sur la confiance des investisseurs de Scotia Gestion mondiale d'actifs, janvier 2023.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90?000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1?300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX:BNS) et à New York (NYSE:BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

À propos de SigFig

Fondée en 2007, SigFig est une société de technologie financière d'entreprise qui conçoit des produits de la prochaine génération pour les institutions financières, leurs conseillers et leurs clients. SigFig crée des solutions pour aider les fournisseurs de services financiers à resserrer les liens avec leurs clients en offrant à ces derniers des solutions et des conseils bien adaptés, en toute fluidité. Dans le cadre de son partenariat avec plusieurs institutions financières comme Wells Fargo, UBS et Citizens Financial, SigFig propose son outil de gestion de patrimoine à plus de 70 millions de clients. La société a déjà aidé des millions de ménages à obtenir des conseils en placement personnalisés ayant pour but de les aider à atteindre leurs objectifs. SigFig est soutenue par des sociétés de capital de risque de premier plan dont Bain Capital Ventures, Union Square Ventures, DCM, Nyca Partners et General Atlantic. Son siège social se trouve à San Francisco, en Californie. Pour de l'information supplémentaire : http://www.sigfig.com.

