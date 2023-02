La société singapourienne Capcon lève environ 50 millions de dollars





Capcon, un fournisseur de solutions de conditionnement avancées basé à Singapour, a obtenu un financement de série B2 d'environ 50 millions de dollars. Le fond sera principalement investi dans la fabrication, le marketing et la recherche et le développement.

Le conditionnement avancé est vital pour le maintien de la loi de Moore. Les données de Yole, un institut d'études de marché, montrent que la taille du marché mondial du conditionnement avancé a atteint 33 milliards de dollars en 2021, représentant 45 % du marché mondial du conditionnement, et devrait atteindre 42 milliards de dollars d'ici 2025.

Capcon Singapore Pte. Ltd. fournit une panoplie de procédés de conditionnement avancé, offrant des colleuses de puces pour le conditionnement au niveau de la tranche, le conditionnement au niveau du panneau, les puces retournées, le SIP et les puces empilées, etc. Au début de 2022, Capcon a conclu un accord d'approvisionnement de 3 ans avec ASE.

Capcon Singapore Pte. Ltd. a prévu 6 séries de produits pour soutenir les processus avancés dans divers scénarios, à savoir la série A (Andromède), la série L (Lion), la série R (Réticule), la série M (Monocéros), la série V (Vénus) et la série E (Eridani).

Capcon travaille activement dans les domaines de la fabrication intelligente, des semi-conducteurs et du pan-semiconducteurs. Grâce à la technologie de placement et de prélèvement de haute précision, l'entreprise a lancé des équipements de transfert de masse ; grâce à ses capacités de test et d'identification, l'entreprise a étendu ses activités aux testeurs et aux trieurs AOI.

À l'heure actuelle, Capcon Singapore Pte. Ltd. est au service de près de 30 clients, dont 7 des 10 premières entreprises mondiales de semi-conducteurs, et a enregistré de nombreux renouvellements de commandes de la part de plusieurs grandes entreprises d'équipement telles que ASE, SPIL, NEPES et TFME. Au début de l'année 2022, un plan d'approvisionnement à long terme pour les trois prochaines années a été confirmé avec ASE.

Sur le plan financier, Capcon prévoit de multiplier par trois son chiffre d'affaires en 2023. Tous les membres fondateurs de Capcon ont environ 30 ans d'expérience dans l'industrie des semi-conducteurs. Ils possèdent également une grande expérience du développement de logiciels et de matériels pour les équipements de conditionnement tels que les machines à souder les matrices, les machines à souder les fils, les trieuses et les machines à mouler. Actuellement, le fonds de la société en série B3 est en cours et une gamme plus large de services peut être attendue.

Communiqué envoyé le 5 février 2023 à 22:45 et diffusé par :