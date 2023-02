Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine du développement international





OTTAWA, ON, le 5 févr. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Semaine du développement international, qui se déroule du 5 au 11 février 2023 :

« Le Canada a une fière tradition de soutien au développement international, et aujourd'hui, en ce premier jour de la Semaine du développement international, nous nous engageons à poursuivre ce travail. Le Canada est prêt à relever les défis mondiaux, qu'il s'agisse de l'agression continue de la Russie contre l'Ukraine, de l'inflation mondiale, de l'insécurité alimentaire et énergétique ou de la crise climatique. Nous rendons également hommage à tous ceux qui travaillent fort pour faire progresser les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et bâtir un monde plus pacifique, inclusif et prospère pour tous.

« Instaurée en 1991, la Semaine du développement international est une tradition canadienne unique qui met en lumière le travail que font les travailleurs, les bénévoles et les partenaires qui oeuvrent dans le domaine du développement international. Elle permet aussi de souligner les importantes contributions qu'apporte le Canada sur la scène internationale. Des citoyens ordinaires et des experts, animés par la compassion et la croyance en un monde meilleur, travaillent à faire progresser les droits de la personne, à créer des possibilités et à améliorer la vie des gens ici et à l'étranger. En soulignant ce travail important, la Semaine du développement international nous invite tous à nous joindre aux efforts mondiaux et à être des agents de changement positif.

« Le gouvernement du Canada continue lui aussi de répondre à cet appel, en soutenant les efforts de développement international et en faisant progresser les grandes priorités. Il contribue notamment à promouvoir la santé mondiale, à répondre aux besoins nutritionnels et à favoriser l'égalité des sexes dans le monde. En 2020-2021, nous avons fourni près de 1,2 milliard de dollars pour répondre aux besoins humanitaires de quelque 115 millions de personnes dans le monde. La Politique d'aide internationale féministe du Canada oriente nos efforts à cet égard. Elle tient compte des défis uniques auxquels sont confrontées les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ partout dans le monde, afin de réduire la pauvreté et l'inégalité qui touchent de façon disproportionnée ces groupes et d'autres personnes en situation de vulnérabilité. Nous avons également apporté notre soutien à plus de 800 organisations de défense des droits des femmes qui oeuvrent à l'avancement des droits des femmes et des filles et à la promotion de l'égalité des sexes dans le cadre de l'initiative Voix et leadership des femmes. Le Canada reconnaît également l'importance de soutenir les pays en développement dans la lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi, en 2021, nous avons doublé notre engagement antérieur à l'égard du financement international de la lutte contre les changements climatiques pour le porter à 5,3 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. De plus, lors de la COP15, qui s'est tenue à Montréal en décembre dernier, nous avons annoncé un nouveau financement pour faire progresser les efforts de conservation dans les pays en développement, où se trouve la grande majorité de la biodiversité mondiale.

« Le Canada contribue également à la mise en oeuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de ses 17 ODD afin de favoriser l'adoption d'une approche inclusive et résiliente pour mettre fin à la pauvreté et à la faim, atteindre l'égalité et générer une croissance économique durable tout en protégeant la planète. Cet effort a pour but de permettre à chacun de réaliser son potentiel. En 2021, nous avons lancé une stratégie nationale pour guider les efforts que nous déployons dans la mise en oeuvre du Programme 2030. Cette stratégie préconise une approche qui englobe l'ensemble du gouvernement et de la société et qui reconnaît que chacun peut contribuer à la réalisation des ODD. En tant que coprésident du Groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable des Nations Unies, je continue de mobiliser les pays, les gouvernements, le secteur privé et d'autres intervenants pour qu'ils s'expriment d'une seule voix et accélèrent nos progrès vers l'édification d'un avenir durable, résilient et équitable pour tous.

« Allez-y, #VisezLesObjectifs! J'encourage tout le monde à en apprendre davantage sur les ODD et à passer à l'action. Profitons également de cette semaine pour remercier les Canadiens qui travaillent sans relâche pour bâtir un avenir meilleur pour tous. »

