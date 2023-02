Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec soutient le Festival de pêche aux petits poissons des chenaux





QUÉBEC, le 4 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 13 500 $ au 85e Festival de pêche aux petits poissons des chenaux qui a lieu à Sainte-Anne-de-la-Pérade jusqu'au 19 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme versée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Au programme : des activités variées comprenant notamment du patinage, de la glissade, des tours de grande roue et de poney, des jeux gonflables, des dégustations de poulamon et, bien sûr, la pêche aux petits poissons des chenaux. De tout pour tous les goûts!

Citations :

« Je suis très heureuse que notre gouvernement soutienne la 85e édition du Festival de pêche aux petits poissons des chenaux. Ce rendez-vous unique permet aux pêcheurs aguerris, tout comme aux débutants, de bénéficier des richesses de la rivière Sainte-Anne et de passer des moments de qualité avec leur famille ou leurs amis. Je salue l'équipe organisatrice, qui travaille très fort d'année en année pour garder cet événement emblématique de la Mauricie bien vivant, favorisant ainsi la renommée du Québec à titre de destination hivernale de choix. Voilà une belle façon de vivre une expérience originale et de savourer les joies du plein air au Québec! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis fier que notre gouvernement prenne part au succès du Festival de pêche aux petits poissons des chenaux, qui fait partie des traditions mauriciennes depuis 85 saisons! Ce rassemblement hivernal enrichit l'offre touristique de la Mauricie tout en contribuant à son rayonnement et à sa vitalité économique. J'invite les pêcheurs et leurs proches à profiter de leur passage dans la région pour découvrir l'accueil chaleureux des gens qui l'habitent, sa gastronomie et ses attraits. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie et du Nord-du-Québec

« Le Festival de pêche aux petits poissons des chenaux, ce n'est pas juste de la pêche sur glace, c'est aussi tout un village qui s'anime et une ambiance festive qui s'installe à Sainte-Anne-de-la-Pérade! Pour plusieurs, c'est une tradition incontournable, et notre gouvernement est fier d'appuyer cet événement unique en son genre. J'en profite pour inviter petits et grands à venir encourager les pourvoyeurs, qui travaillent très fort pour offrir une expérience hors du commun aux festivaliers. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 4 février 2023 à 10:00 et diffusé par :