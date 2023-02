Embarquez pour le SALON INTERNATIONAL DU BATEAU DE MONTRÉAL 2023 - du 9 au 12 février 2023 !





MONTRÉAL, le 4 févr. 2023 /CNW/ - Nautisme Québec et ses partenaires sont fiers de vous annoncer l'édition 2023 du Salon international du bateau de Montréal. C'est du 9 au 12 février prochain au Palais des Congrès de Montréal.

Près de 100 exposants, 200 bateaux, 29 conférences et des offres exclusives !

Cette année, lors du plus grand Salon du Québec, vous voyagerez à travers le monde en compagnie de plus de 200 bateaux venus d'ici et d'ailleurs. Vous serez également renversés par une vague de nouvelles marques de bateaux européens et aurez la chance de découvrir en primeur des modèles uniques jamais vus au Canada. Des experts vous attendent également et se feront un plaisir de vous conseiller sur l'achat de votre prochaine embarcation ou de vos prochains équipements. Que ce soit pour la pêche, les sports nautiques ou tous les domaines de la plaisance, il y en aura pour tous les goûts et toutes les pratiques ! Faites place au rêve en visionnant cette vidéo !

Marques représentées : De Absolute à Yamaha... Le choix est là ! Découvrez la liste complète de nos exposants : salondubateau.com

Les sections MARKET PLACE, ACTIVITÉS ET TOURISME, pour dénicher les perles rares...

Des sections préparées avec soin pour vous faire découvrir ce qui se fait de mieux en termes de produits, services et d'accessoires nautiques. Que ce soit pour rendre votre navigation plus agréable, pour vous permettre d'entretenir votre embarcation ou encore pour préserver votre investissement le plus longtemps possible. Des représentants de marinas, écoles de voile et autres organisations vous fourniront tous les renseignements utiles à vos sorties nautiques et vous feront (re)découvrir les joyaux du Québec !

Une scène BRP riche en conférences !

Une multitude de conférences au programme : le Salon international du bateau de Montréal, c'est aussi un panel complet de conférences instructives et inspirantes qui piqueront très certainement votre curiosité :

Découvrez l'étendue et les horaires de nos conférences : https://salondubateau.com/conferences-2

Horaires du Salon : 9 AU 12 FÉVRIER 2023

Jeudi et vendredi : 11 h à 21 h

Samedi : 10 h à 20 h

Dimanche : 10 h à 17 h

Palais des congrès de Montréal - 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

À PROPOS DE NAUTISME QUÉBEC

Nautisme Québec est un organisme à but non lucratif qui rassemble, accompagne, concerte et représente l'ensemble du secteur nautique et de la plaisance au Québec. Elle soutient et défend ses membres dans les différentes sphères de la sécurité nautique, du tourisme nautique et du développement durable, notamment avec son programme novateur de certification des marinas pour la gestion et les pratiques écoresponsables. Reconnue comme association touristique sectorielle par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, elle est aussi le promoteur de plusieurs évènements comme : la Fête du nautisme, Bateau à flot de Québec, Bateau à flot de Montréal, Salon international du bateau de Montréal 2023.

Plus de 26 années d'expérience au service de l'industrie du nautisme.





140 entreprises membres réparties dans les différents secteurs de l'industrie nautique.





20 000 plaisanciers abonnés à notre infolettre.

Venez nous rencontrer en personne au kiosque 402.

SOURCE Nautisme Québec

Communiqué envoyé le 4 février 2023 à 08:33 et diffusé par :