Célébrez le Nouvel An chinois avec le monde entier ; visitez le Jiangsu pendant l'année du lapin





NANJING, Chine, 4 février 2023 /PRNewswire/ -- Alors que l'année du lapin débute, le compte de réseaux sociaux @Visit Jiangsu du département provincial de la culture et du tourisme du Jiangsu a lancé plusieurs activités liées au Nouvel An chinois sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok à travers divers médias interactifs et créatifs tels que des vidéos, des images et des textes, des diffusions en direct, des interactions en ligne, le défi « Souhaiter la bienvenue au Nouvel An chinois en plusieurs langues », entre autres. L'objectif est de faire découvrir le Nouvel An chinois et la culture du Jiangsu au monde entier. Les publications ont attiré 3,08 millions de followers et accumulé 662 000 interactions, couvrant près de 100 pays et régions du monde. Elles offrent un festin audiovisuel concernant le « Charme du Jiangsu », imprégné de l'atmosphère du Nouvel An chinois.

Cette année, les produits médiatiques de convergence visuelle du Nouvel An chinois, comprenant des éléments des sites touristiques du Jiangsu, le découpage du papier, qui fait partie du patrimoine culturel immatériel, et d'autres éléments caractéristiques, ont inspiré la bannière de l'année du lapin pour nos réseaux sociaux, des photos des jeux de puzzle en ligne, des affiches du Nouvel An chinois et d'autres produits visuels créatifs publiés sur de multiples plateformes. Nous nous efforçons de présenter un Nouvel An chinois au Jiangsu attrayant et unique pour nos fans étrangers, avec une vision à plusieurs niveaux.

En outre, une rubrique spéciale intitulée « Le charme du Jiangsu » est disponible sur notre compte de réseaux sociaux @Visit Jiangsu, avec le sujet « Bonne année chinoise ». La rubrique inclut les thèmes « Connaissance des coutumes du Nouvel An chinois au Jiangsu », « Nourriture du Nouvel An chinois au Jiangsu » et « Visiter le Jiangsu pendant le Nouvel An chinois » traduits dans plusieurs langues afin de présenter la culture, la nourriture et les attractions touristiques liées au Nouvel An chinois.

@Visit Jiangsu a continuellement introduit de riches programmes relatifs au Nouvel An chinois dans ses diffusions en direct et a continué à améliorer son innovation numérique. Cette page combine également des formes de performances multiples avec des scènes immersives représentant différents styles de performances liées au Nouvel An chinois au Jiangsu, comme la personnalisation du filtre de RA du Nouvel An chinois et d'autres moyens afin de créer une nouvelle expérience sensorielle pour la culture et le tourisme liés au Nouvel An chinois. Jusqu'à présent, le filtre de RA a été utilisé 250 000 fois et a accumulé 116 000 interactions. Des personnes du monde entier ont utilisé ce filtre de l'année du lapin de @Visit Jiangsu pour célébrer ensemble le Nouvel An chinois.

@Visit Jiangsu a organisé une activité intitulée « Souhaiter la bienvenue au Nouvel An chinois en plusieurs langues » sur les plateformes de réseaux sociaux la veille du Nouvel An chinois, afin de faire ressentir aux amis étrangers l'atmosphère du Nouvel An chinois. Nous avons invité les fans et les leaders d'opinion étrangers à célébrer le Nouvel An chinois avec @Visit Jiangsu, à présenter leurs meilleurs voeux et à ressentir le charme de la célébration du Nouvel An chinois dans différentes langues. Ces photos et vidéos rapprochent les différentes cultures.

Une série d'activités intitulée « Bonne année chinoise » créée par le département provincial de la culture et du tourisme du Jiangsu a montré au public étranger l'atmosphère festive et les loisirs liés au Nouvel An chinois, ainsi qu'une image plus ouverte, diversifiée et énergique du Jiangsu, en Chine.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1995489/video.mp4

Communiqué envoyé le 3 février 2023 à 21:56 et diffusé par :