Uptime Institute finalise l'acquisition de CNet Training, la société internationale d'enseignement technique primée





Uptime Institute, l'autorité mondiale en matière d'infrastructures numériques et une société de portefeuille Dominus Capital, L.P., annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'Academia Group Limited et de toutes ses filiales mondiales, y compris CNet Training, Ltd.

Situé à Bury Saint Edmunds, Suffolk, en Angleterre, CNet Training est une entreprise internationale d'enseignement technique primée. CNet Training conçoit et fournit des programmes de formation professionnelle sur l'infrastructure des réseaux et des centres de données depuis 1996 et a formé plus de 83 000 professionnels de centres de données dans 45 pays.

« Le secteur des centres de données est l'un des marchés à plus forte croissance au niveau mondial. L'expansion continue et extraordinaire du secteur nécessite une main-d'oeuvre croissante et diversifiée, mais des préoccupations continuent de planer sur la capacité du secteur à attirer, éduquer et maintenir en poste du personnel technique qualifié. Cette acquisition aidera nos clients respectifs à s'épanouir dans un écosystème en évolution rapide, en leur donnant accès à un éventail de formations en entreprise et de programmes d'apprentissage technique de classe mondiale qui sont étayés par une expérience pratique et une expertise spécialisée », déclare Martin V. McCarthy, PDG, Uptime Institute.

CNet Training élargit considérablement la gamme et la profondeur des offres Uptime Education et positionne Uptime en tant que partenaire d'apprentissage et de développement de choix dans le monde entier. Les offres combinées comprendront des solutions précieuses pour chaque étape de la carrière des professionnels de l'infrastructure numérique. Cela inclut le personnel en début de carrière, même les adolescents en apprentissage, jusqu'aux diplômes post doctoraux en direction de centres de données pour les professionnels avertis.

« Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe grandissante d'Uptime. CNet Training était déjà en croissance rapide, mais aura maintenant beaucoup plus d'opportunités grâce à une expansion géographique plus poussée et de nouvelles offres de services, dans le cadre d'Uptime. Alors que nous nous réjouissons de cette prochaine phase, je tiens à remercier personnellement tous nos clients, notre personnel et nos investisseurs qui nous ont soutenus au cours des 26 dernières années pour offrir une valeur unique et apporter une innovation continue sur le marché de l'éducation en infrastructure numérique », déclare Andrew Stevens, PDG, CNet Training.

L'équipe Intelligence d'Uptime Institute a récemment achevé une étude de marché indiquant que le nombre de personnes nécessaires pour concevoir, construire et exploiter des centres de données continuera de croître à l'échelle mondiale, passant d'environ 2,0 millions en 2019 à près de 2,3 millions d'ici 2025. Un large éventail d'emplois spécialisés (230 détaillés dans le Data Center Career Pathfinder d'Uptime Institute, développé en association avec Google, Meta et Microsoft) sont requis par le secteur pour soutenir son expansion continue. La combinaison d'Uptime Institute et CNet Training répondra directement à l'évolution des besoins de formation de tous les employés actuels et futurs des centres de données au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur carrière.

Bob Haswell, associé fondateur de Dominus Capital : « Cette première acquisition pour Uptime sous la propriété de Dominus fera d'Uptime Education le leader inégalé de l'éducation en infrastructures numériques à travers le monde. Uptime est le leader incontesté du marché mondial, avec des solutions axées sur les résultats pour les fournisseurs et les consommateurs de services fournis par le biais d'un centre de données critique, des véritables fonderies numériques et des usines de l'économie Internet. La disponibilité permanente, la résilience, la durabilité, la sécurité et la valeur commerciale de ces éléments clés de l'infrastructure dépendent encore largement de la qualité et des capacités du personnel qui les exploite, ainsi que des compétences, de la formation et de l'éducation de chaque membre de l'équipe. »

Uptime Institute continue d'identifier et d'évaluer les acquisitions supplémentaires potentielles afin d'élargir son offre et de continuer à exécuter sa mission d'aider les propriétaires, les opérateurs et les locataires de centres de données à assurer une infrastructure numérique résiliente, disponible, durable et sécurisée.

À propos d'Uptime Institute

Uptime Institute est l'autorité mondiale en matière d'infrastructures numériques. Depuis plus de 25 ans, la société a établi des critères de référence pour la performance, la résilience, la durabilité et l'efficacité des centres de données, conférant aux clients l'assurance que leur infrastructure numérique pourra fonctionner dans un large éventail de conditions d'exploitation, à un niveau en phase avec les besoins de leur entreprise. Le « Tier Standard » d'Uptime est la norme mondiale la plus fiable et la plus adoptée dans le secteur informatique pour concevoir, construire et exploiter des centres de données, qui sont l'épine dorsale de l'économie numérique. Grâce à ses évaluations « Tier Standard and Certifications, Management & Operations », à son évaluation SCIRA-FSI du risque dans le secteur financier, à un large éventail d'évaluations supplémentaires du risque et de la performance, à des services de recherche en intelligence, ainsi qu'à un programme de formation accrédité et achevé par plus de 10 000 professionnels des centres de données, Uptime a aidé plusieurs milliers d'entreprises, dans plus de 100 pays, à optimiser leurs actifs informatiques critiques tout en gérant les coûts, les ressources et l'efficacité.

Uptime Institute a son siège social à New York, et dispose de bureaux à Londres, à Sao Paulo, à Dubaï, au Royaume d'Arabie saoudite, à Singapour et à Taipei. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.uptimeinstitute.com.

À propos de CNet Training

CNet Training (CNet) offre des programmes d'enseignement technique depuis 1996. Aujourd'hui, CNet est le leader mondial de l'éducation technique pour l'industrie de l'infrastructure numérique, comprenant les secteurs des centres de données et des infrastructures de réseau, et est le seul fournisseur de formation dédié à décerner des qualifications et des certifications professionnelles reconnues à l'échelle internationale. Une partie importante de l'histoire de CNet Training est le développement du prestigieux Global Digital Infrastructure Education Framework, qui offre aux professionnels de l'industrie l'occasion de planifier l'éducation technique, les qualifications et les certifications pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises.

Depuis sa création, CNet a dispensé des formations dans 218 sites dans 45 pays et dans 19 fuseaux horaires. Plus de 83 000 personnes de 153 nationalités différentes ont accédé à l'enseignement technique de CNet Training. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.cnet-training.com

À propos de Dominus Capital, L.P.

Basé à New York, Dominus Capital est une société de capital-investissement du marché intermédiaire axée sur les rachats dirigés par la direction et les investissements en capital de croissance dans des sociétés familiales et des entreprises dirigées par des fondateurs dans les secteurs des services aux entreprises et de la fabrication légère. S'appuyant sur l'expérience, les connaissances et le réseau de ses fondateurs et sur une équipe de cadres opérationnels internes, Dominus travaille main dans la main avec des équipes de direction d'exception pour libérer le potentiel inexploité des sociétés de son portefeuille. Récemment nommé l'une des 50 plus grandes sociétés de capital-investissement du marché intermédiaire, Dominus adopte une approche à long terme de l'investissement et présente un bilan éprouvé avec une croissance significative dans ses sociétés de portefeuille. L'équipe Dominus a réalisé plus de 90 transactions au cours des 20 dernières années. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.dominuscap.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 3 février 2023 à 13:20 et diffusé par :