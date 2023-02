Workato nommé leader dans la catégorie iPaaS du Magic Quadrant 2023 de Gartner





Workato, plateforme d'automatisation d'entreprise de premier plan, annonce aujourd'hui qu'elle a de nouveau été reconnue comme un Leader dans le Gartner® Magic Quadranttm 2023 dans la catégorie iPaaS (Integration Platform as a Service). Workato a été nommé Leader les cinq années où il a participé au Gartner® Magic Quadranttm for iPaaS. Le rapport a évalué 16 fournisseurs de logiciels et a placé Workato dans le quadrant des Leaders pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision. La position de Workato dans le quadrant des Leaders signale l'un des meilleurs positionnements d'un iPaaS moderne à ce jour.

La plateforme Workato permet aux entreprises d'automatiser leurs processus métier dans toute l'organisation en intégrant leurs applications, leurs données et leurs expériences. Conçue avec une sécurité et une gouvernance, une évolutivité, des performances ainsi qu'une disponibilité de premier ordre, la plateforme low-code et no-code de Workato permet aux équipes informatique et métier d'intégrer facilement leurs applications et d'automatiser leurs processus, en s'appuyant sur des milliers de possibilités et combinaisons d'automatisation élaborées par la communauté Workato. Grâce à l'approche démocratisée de Workato en matière d'automatisation et d'intégration, les collaborateurs ont les moyens d'alimenter la transformation numérique de leur organisation.

« Nous avons fondé Workato avec la mission de repenser l'intégration. Le Magic Quadrant de cette année pour l'iPaaS met en évidence un changement significatif dans l'avenir du marché et nous sommes honorés d'être reconnus comme un leader » déclare Vijay Tella, cofondateur et CEO de Workato. « L'automatisation et l'intégration font partie des principales priorités des équipes dirigeantes, avec de nombreux projets en attente dans toute l'entreprise. L'étendue des fonctionnalités de Workato, associée à de solides capacités de sécurité et de gouvernance, permet aux organisations de toute taille de démocratiser les projets complexes, permettant ainsi aux équipes informatiques et collaborateurs métier d'obtenir des résultats commerciaux. Nous sommes ravis de constater que Workato a obtenu les meilleures notes en matière d'expérience client dans le cadre du Gartner Peer Review, en raison de sa facilité d'utilisation et de la qualité de son support. Nous sommes fiers que la mission et l'exécution de Workato nous aient propulsés au premier plan au cours des 12 derniers mois. »

En plus d'avoir été nommé Leader dans le rapport, Workato a obtenu 4,9 sur 5 (la meilleure note globale) dans le Gartner Peer InsightsTM, ainsi que le plus grand nombre d'avis 5 étoiles (234 sur 264 au 25 janvier 2023). Voici quelques exemples de clients ayant partagé leur expérience d'utilisation de Workato au cours de l'année 2022 :

« Avec Workato, nous sommes en mesure d'intégrer de manière transparente les données de notre système HCM avec d'autres applications afin d'accélérer et d'améliorer le processus d'embauche et d'intégration, ainsi que d assurer que nos nouveaux employés réussissent dans leur rôle » affirme Arlen Thurber, Senior Business & Systems Engineer chez DataStax. « Nous avons automatisé 6 500 e-mails pour un gain de temps de 99,9 %. Workato a facilité l'intégration de nos données afin d'automatiser un processus chronophage et distrayant sans compromettre nos normes élevées de gestion et de sécurité. »

La méthodologie de recherche du Magic Quadranttm de Gartner fournit un positionnement concurrentiel graphique de quatre types de fournisseurs de technologies sur les marchés à forte croissance : Les leaders, les visionnaires, les acteurs de niche et les challengers. Selon le rapport 2023 pour iPaaS, Workato est reconnu dans le quadrant Leader, ce qui signifie que l'entreprise a bien exécuté sa vision actuelle d'aujourd'hui et est bien positionné pour demain.

Cette annonce fait suite à une année riche en événements marquants pour l'entreprise, qui a notamment été reconnue comme un CNBC Disruptor, qui a lancé le premier Automate World Tour et qui a publié deux rapports sectoriels : le Work Automation Index et le State of Business Technology Report. En plus d'être cité par Gartner, Workato s'est également assuré une place dans les classements Deloitte Technology Fast 500 et Forbes Cloud 100 de cette année.

Vous pouvez télécharger le rapport Gartner au lien suivant. Apprenez-en plus sur Workato sur https://www.workato.com.

*Source: Gartner, Magic Quadrant for Integration Platform as a Service, Worldwide, Keith Guttridge, Andrew Comes, Saikat Ray, et al., January 24, 2023.

Gartner ne cautionne aucun vendeur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les vendeurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

