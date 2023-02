Sojern élargit son équipe de direction avec de nouveaux recrutements stratégiques





SAN FRANCISCO, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- Sojern , la plateforme de marketing numérique de premier plan conçue pour le voyage, a annoncé aujourd'hui le renforcement de son équipe de direction par de nouvelles embauches stratégiques. Ces nouvelles embauches interviennent à un moment où de nombreuses entreprises technologiques sont confrontées à des difficultés sur le marché. Avec la reprise en cours du secteur du voyage, l'activité de Sojern soutient les marques de voyage qui répondent à la demande du marché, en se concentrant sur des secteurs verticaux spécifiques tels que les hôtels et les destinations, tout en investissant dans la technologie et les ressources humaines. Les nouveaux collaborateurs sont : Preeya Patel , vice-présidente des ressources humaines, et Stephen Fitzgerald , vice-président des hôtels pour l'Amérique du Nord.

« Chez Sojern, nous continuons à investir dans notre plus grand actif, notre personnel, et je suis ravi d'accueillir nos nouveaux collaborateurs et l'expérience qu'ils apportent, a déclaré Mark Rabe, PDG. « Nous avons des employés qui travaillent avec nous depuis le tout premier jour, ce qui constitue un témoignage de notre culture d'entreprise. Alors que nous continuons à nous développer, nous sommes fiers d'investir dans la croissance de notre équipe. Ces recrutements reflètent certains des domaines dans lesquels nous investissons en 2023 et au-delà - les ressources humaines, la technologie, les hôtels et les destinations. »

Profil des nouveaux cadres supérieurs :

Preeya Patel , vice-présidente des ressources humaines - Mme Patel dirigera les activités mondiales relatives aux ressources humaines, notamment le recrutement et le développement des talents, la stratégie et les opérations relatives aux ressources humaines, l'octroi des récompenses et des reconnaissances, la culture et l'intégration, ainsi que l'expérience globale sur le lieu de travail. Avant de rejoindre Sojern, elle a occupé des postes de direction dans des start-ups, des entreprises privées et des entreprises technologiques mondiales bien établies, notamment Confluent, Quotient Technology et Honeywell. Chez Confluent, elle a fait partie de l'équipe de direction qui a fait évoluer l'entreprise jusqu'à son introduction en bourse, passant de 480 à plus de 2 500 employés. Preeya est certifiée six-sigma et est diplômée de la W.P. Carey School of Business de l' Arizona State University .

Stephen Fitzgerald , vice-président de l'hôtellerie - M. Fitzgerald dirigera le segment hôtelier des activités de Sojern aux États-Unis et en Amérique latine. Son expertise couvre tous les aspects de la distribution hôtelière, tant du point de vue direct que du point de vue des tiers, ayant exercé des fonctions de direction au sein de marques, de propriétaires/exploitants, de sociétés de marketing numérique et de technologies du voyage. Avant de rejoindre Sojern, il a occupé des postes de direction chez Sabre, Travelocity, Hilton et G6 Hospitality. Il a également été le COO fondateur du lancement de Sabre Hospitality Solutions. Stephen est actuellement membre du conseil d'administration de HSMAI America et a été auparavant membre du conseil d'administration de HEDNA. Il est diplômé de l'université du Texas à Dallas .

L'année dernière, Sojern a fêté ses 15 ans de soutien au secteur du voyage. Face à l'évolution constante du paysage numérique, Sojern a développé la plateforme de marketing de voyage Sojern . Grâce à la mentalité de croissance de Sojern, les nouveaux collaborateurs continueront à soutenir une équipe mondiale en pleine croissance en tant que première plateforme de marketing de voyage.

L'entreprise est également fière de respecter ses cinq valeurs fondamentales , parmi lesquelles figurent l'intégration et l'esprit d'équipe. Son conseil DEI continue de se concentrer sur la réalisation de son objectif de construire un Sojern plus diversifié, équitable et inclusif. Pour plus d'informations sur Sojern et sur la façon dont vous pouvez rejoindre notre équipe mondiale, rendez-vous sur https://www.sojern.com/careers .

À propos de Sojern

Sojern est la principale plateforme de marketing numérique conçue pour les spécialistes du marketing du voyage. Grâce à l'intelligence artificielle et aux données sur l'intention des voyageurs, Sojern fournit des solutions de marketing multicanal pour stimuler la demande directe. Chaque année, plus de 10 000 hôtels, attractions, offices du tourisme et agences de voyages font confiance à Sojern pour engager et convertir les voyageurs du monde entier.

