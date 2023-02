FACE fait équipe avec la Banque TD pour lancer le programme « Propulser l'entrepreneuriat noir » offrant 50 subventions pour soutenir les entrepreneurs noirs





Le programme aidera les propriétaires d'entreprises noirs à créer des documents commerciaux et financiers essentiels pour améliorer l'accès au financement.

MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE), un organisme sans but lucratif qui offre le premier prêt en son genre aux entrepreneurs noirs, a collaboré avec le Groupe Banque TD pour offrir son nouveau programme « Propulser l'entrepreneuriat noir » et offrir 50 subventions allant de 2 500 $ à 5 000 $ à des entrepreneurs noirs de partout au Canada. Ce programme a été conçu pour aider les entrepreneurs noirs à créer des documents d'affaires et financiers, y compris des plans d'affaires, des états financiers et des déclarations de revenus, afin d'améliorer l'accès au financement.

FACE fait équipe avec la Banque TD pour offrir 50 subventions pour soutenir les entrepreneurs noirs

Les participants au programme recevront de la formation, des outils, des pratiques exemplaires et des occasions de mentorat liés à la gestion et à la présentation de documents financiers et auront accès aux partenaires régionaux et aux fournisseurs de services d'entreprise de FACE, qui sont des sociétés de premier plan dans les domaines des finances et des services-conseils. Les propriétaires d'entreprise auront également l'occasion de participer à des séances trimestrielles virtuelles ou en personne axées sur la préparation d'une solide analyse de rentabilité pour obtenir du financement des prêteurs. Le programme a été conçu pour aider les propriétaires d'entreprise noirs à franchir les différentes étapes de leur parcours entrepreneurial, afin qu'ils puissent avoir accès à du capital et faire croître leur entreprise.

« Les entrepreneurs doivent relever de nombreux défis dans le cadre de leurs activités commerciales, notamment s'y retrouver dans les processus financiers et la paperasserie. Ces défis sont accentués pour les entrepreneurs noirs qui font souvent face à des préjugés dans le système financier, explique Tiffany Callender, chef de la direction de FACE. Ce programme s'attaque à certains de ces obstacles en fournissant aux entrepreneurs noirs des outils et des conseils afin qu'ils puissent mieux gérer et présenter leurs documents. Notre commanditaire, la Banque TD, aide ces demandeurs à présenter des demandes solides sur le plan financier, ce qui augmente considérablement leurs chances d'obtenir du financement. De plus, ce programme est ouvert à tous les propriétaires d'entreprise noirs qui souhaitent demander des prêts, même s'ils n'ont jamais travaillé avec FACE auparavant. »

« Nous sommes extrêmement fiers d'appuyer le programme « Propulser l'entrepreneuriat noir » par l'intermédiaire de La promesse TD Prêts à agir, la plateforme de responsabilité sociale de la Banque, a déclaré Alicia Rose, vice-présidente associée, Impact social - Canada, Groupe Banque TD. Nous connaissons la valeur que les entrepreneurs apportent à nos collectivités et à nos économies locales. Ces 50 subventions nous aideront à éliminer les obstacles et les préjugés potentiels qui empêchent les entrepreneurs noirs d'accéder à du financement pour réaliser leurs ambitions. »

Depuis son inauguration en 2021, FACE a recueilli 160 millions de dollars en capital, dont 130 millions de dollars auprès de la Banque de développement du Canada (BDC), et a déboursé 21,7 millions de dollars, ce qui lui a permis de devenir un catalyseur de la création du patrimoine générationnel noir et de renforcer l'autonomie des entrepreneurs canadiens noirs.

Le programme « Propulser l'entrepreneuriat noir » sera lancé en avril 2023.

Vous trouverez les détails pour participer à ce programme sur le site Web de FACE à https://facecoalition.com/

À propos de FACE

La Fédération Africaine Canadienne de l'Économie est une coalition d'organisations dirigées par des Noirs qui se consacrent à stimuler la croissance économique et à créer un patrimoine générationnel pour les Canadiens d'origine africaine. FACE a été lancée en 2021 pour répondre aux besoins des propriétaires d'entreprises et des entrepreneurs noirs qui ont été dévastés sur le plan économique pendant la pandémie.

SOURCE Fédération Africaine Canadienne de l'Économie

Communiqué envoyé le 2 février 2023 à 15:05 et diffusé par :